No Grão-Ducado, os socialistas obtiveram 33,91% dos votos (correspondentes a 1.784 votos), seguindo-se o PSD, com 16,14% (849), e o Chega, com 8,67% (456 votos).

Eleições

Repetição da eleição no círculo da Europa dá novamente vitória ao PS no Luxemburgo

O PS foi o vencedor da repetição das eleições no círculo da Europa, conquistando 32,98% dos votos (36.069 votos) e os dois lugares de deputado deste círculo, roubando um de deputado ao PSD, que fica assim sem representação pela Europa na Assembleia da República, e elegendo a lusodescendente de Metz Nathalie de Oliveira, além de Paulo Pisco.

O Grão-Ducado reflete, de resto, a votação global no círculo da Europa, em que depois do PS, o PSD é o partido mais votado, com 14,99% do total (16.391 votos) e o Chega se consolida como terceira força (7.756 votos).

No Luxemburgo votaram 5.261 pessoas de entre um total de 40.277 eleitores inscritos. Dos votos enviados Grão-Ducado, 27,68 % (1.456) foram considerados nulos - muitos dos boletins continuaram a não incluir a cópia do documento de identificação, como manda a lei, sendo por isso inválidos.

No total da Europa, votaram 109.350 eleitores de 926.376 inscritos. Cerca de 30% dos votos (29,97%, correspondentes a 32.777 votos) foram considerados nulos.

A maioria da votação na repetição do ato eleitoral no círculo da Europa fez-se por correspondência, com apenas 152, entre 400 inscritos, a votarem presencialmente.

No que respeita aos votos por correspondência, o Ministério da Administração Interna confirmou ao Contacto que foram recebidas "109.901 cartas de resposta para a repetição da votação no círculo da Europa, correspondendo a 55,98% das 196.304 recebidas na primeira votação".

