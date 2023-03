Os projetos de cinco partidos para a reorganização do órgão consultivo do Governo para a emigração foram a debate esta sexta-feira. CCP está contra duas das propostas apresentadas pelo PS.

Reorganização do Conselho das Comunidades Portuguesas gera polémica no Parlamento

Os cinco projetos para reorganização do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) foram a discussão esta sexta-feira no Parlamente, mas o órgão consultivo do Governo para as questões da emigração já se manifestou contra duas propostas do projeto de lei do PS, nomeadamente as que se referem à limitação de mandatos e à definição de atribuições.

A reorganização do CCP é reivindicada há vários anos pelo próprio organismo e avança agora através de cinco projetos de lei, apresentados pelo PS, PSD, PCP, PAN e Chega.



Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o presidente do Conselho Permanente do CCP, Flávio Martins, recorda que a alteração à lei que o regulamenta (Lei 66-A) é aguardada desde 2019 e que, desde então, "este órgão apresentou concretamente as suas propostas acerca de temas fundamentais, nomeadamente na estruturação do CCP, de modo a que possa funcionar plenamente".

Contudo, o CCP não concorda com “a limitação de mandatos” defendida pelos socialistas, considerando que “confunde o exercício [de] autarca ou do executivo local com uma função de aconselhamento (inerente ao CCP) de quem lida pelas comunidades e nem tem qualquer poder executivo ou legislativo”.

Por outro lado, também está contra a existência de “atribuições de quem é funcionário de governos ou mesmo de Estado, repassando-as ao CCP, o que extrapola novamente a natureza jurídica deste mero órgão de aconselhamento e dos seus integrantes”.

Quais as principais alterações propostas

Além da limitação de mandatos e da definição de atribuições. Tanto a iniciativa socialista como a do PSD convergem no aumento para 90 conselheiros (atualmente são 80), apesar de o CCP propor um aumento para 100.

A alteração da lei que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho é igualmente proposta em iniciativas do PCP, Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e Chega.

Debate arranca com acusações entre PS e PCP

O arranque do debate parlamentar sobre a alteração da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, a decorrer esta sexta-feira no Parlamento, ficou marcado pela troca de acusações entre os deputados Paulo Pisco (PS) e Bruno Dias (PCP).

Coube a Paulo Pisco iniciar os trabalhos, apresentando o projeto de lei do PS, classificando a sua proposta de “madura, responsável e sólida, longe dos populismos e da demagogia daqueles que querem dar tudo de qualquer maneira, o que contribui mais para o descrédito do CCP do que para a eficácia da sua ação”.

Pisco referiu-se, particularmente, aos “projetos apresentados pelo PCP e pelo Chega”, motivando um pedido de resposta por parte do deputado comunista Bruno Dias, que acusou o socialista de “sobranceria sonsa” e de “falta de verdade”.

O deputado do PCP também recusou a ideia de que a proposta da sua bancada pretenda “dar tudo de qualquer maneira”.

Em resposta, Paulo Pisco justificou as acusações com a intenção dos comunistas de pretenderem que o CCP possa marcar as reuniões na Assembleia da República e alertou para os “gastos completamente fora do controlo” que a metodologia orçamental defendida pelos comunistas iria acarretar.

Mais tarde, quando apresentou o projeto de lei do PCP que alarga as competências e reforça o apoio ao funcionamento do CCP, Bruno Dias indicou que a mesma defende a existência de serviços de apoio ao trabalho do Conselho e um orçamento para o concretizar que seja “gerido com autonomia” pelos seus elementos.

E considerou “lamentável que o PS considere populista esta ideia”, esclarecendo que a proposta do PCP não defende que o CCP convoque o debate anual no Parlamento – quem o faz é o presidente da Assembleia da República e as comissões parlamentares -, mas sim que o proponha.

Bruno Dias acusou ainda o PS de querer subalternizar o CCP e de transformar este órgão num “serviço de apoio ao Governo”.

Na apresentação do projeto de lei socialista, Paulo Pisco referiu que o partido maioritário propõe, entre outras matérias, “a consulta obrigatória não vinculativa em matérias do interesse das comunidades, a inerência dos conselheiros como membros dos conselhos consultivos das áreas consulares, uma verba específica no orçamento do CCP para estudos, um aumento de 80 para 90 no número de conselheiros a eleger, a elaboração de relatórios pelos conselhos regionais que façam um mapeamento das comunidades em cada região ou país, a paridade de género nas listas de candidatos e uma limitação de mandatos como forma de promover a renovação das perceções sobre as comunidades”.

Sobre esta matéria, a deputada Olga Silvestre apresentou o projeto de lei do PSD como necessário para tornar o funcionamento do CCP “mais eficaz”.

“O PSD propõe alterações, respondendo aos anseios dos conselheiros”, disse, exemplificando com o proposto alargamento de conselheiros e a sua consulta em “assuntos determinantes para a diáspora”.

“O PS andou a abanar a bandeira do voto eletrónico, para agora apresentar uma mão cheia de nada”, disse, mostrando a disponibilidade do PSD para “um consenso justo e eficaz”.

Na apresentação do projeto de lei do Chega, André Ventura começou por acusar o PS de tentar “limpar a face fora de tempo e com propostas que representam absolutamente nada”.

“Temos cinco milhões de emigrantes portugueses que elegem quatro deputados”, disse, acrescentando: “O PS nunca mexeu uma palha para que isso mudasse, porque sabe muito bem por que muitos dos que emigram querem fugir do vosso Governo e da tragédia em que o país se tornou com a vossa governação”.

O líder do Chega defendeu “mais meios” para o CCP poder funcionar, alegando que no seu projeto de lei não existem “propostas vazias”.

“O CCP devia ter autonomia e meios para funcionar”, mas o PS não quer “um CCP autónomo para funcionar, mas sim para servir o PS nas comunidades", sustentou, concluindo: "Essa é a diferença do que propomos aqui”.

No debate foi ainda apresentado o projeto de lei do PAN para o reforço das competências do CCP, que coube à deputada Inês Sousa Real, que deu conta da importância deste órgão.

Voto à distância

A plenário vai ainda um projeto de resolução (PS) que recomenda ao Governo a realização de uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos eleitorais das comunidades e um projeto de lei do PSD que consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência, em alternativa ao voto presencial, aos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias.

Os sociais-democratas pretendem assegurar também a implementação, nas próximas eleições europeias, de um projeto-piloto não vinculativo de voto eletrónico não presencial destinado aos eleitores residentes no estrangeiro.

A deputada do PSD, Olga Silvestre, afirmou que “é crucial a realização de uma experiência piloto de voto eletrónico em mobilidade”.



