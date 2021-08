The show must go on

Há um momento no ano civil mais previsível que um bolo-rei na época natalícia. Lá vêm os políticos exibir os seus bronzeados, trazendo a política de volta aos palcos. A maioria dos partidos, à excepção de um, não quis chamar rentrée à rentrée, usando eufemismos e iniciativas, que se confudem já com a campanha eleitoral. E todos aproveitam para criticar o primeiro-ministro de ter um discurso eleitoralista. Previsão do tempo: chuva no molhado.

Luís Pedro Cabral Há um momento no ano civil mais previsível que um bolo-rei na época natalícia. Lá vêm os políticos exibir os seus bronzeados, trazendo a política de volta aos palcos. A maioria dos partidos, à excepção de um, não quis chamar rentrée à rentrée, usando eufemismos e iniciativas, que se confudem já com a campanha eleitoral. E todos aproveitam para criticar o primeiro-ministro de ter um discurso eleitoralista. Previsão do tempo: chuva no molhado.

Cá fora, à sombra da majestosa Portimão Arena, no Algarve, Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, foi interpelada por um esquadrão de jornalistas, interessados no assunto do dia, que era exactamente um não-assunto: a sucessão de António Costa na liderança do partido. Com a habilidade política que lhe é reconhecida, a par do famigerado "optimismo irritante", tinha sido o primeiro-ministro, investido com camisa às riscas na pessoa do secretário-geral do PS, a lançar o isco da sua própria sucessão, para entreter os "talking-heads" de serviço às televisões e dar que pensar a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, o mais putativo dos putativos candidatos a cada uma das suas cadeiras. Que é que acha, senhora deputada? Acha que Marta Temido daria uma boa líder do PS? Ana Catarina Mendes suspirou de leve enfado, sorrindo logo depois. "Estamos aqui para... número 1: discutir o país. Número 2: discutir o país". Da número 3 em diante já se sabia.



Convém explicar: Tinha sido bonito todo o cerimonial que António Costa levara a palco, entregando à ministra da Saúde o mais precioso dos tesouros, quando se está a bordo de um congresso do PS, que é o cartão de militante do PS, para que possa cerrar o punho e gritar PS com renovada legitimidade de militância e ainda maior amplitude mediática do que a ministra tem tido durante esta longa pandemia. É de tal forma que as pessoas, quando a vêem num ambiente mais descontraído (este congresso mais parecia um piquenique numa cama de rosas), já sentem falta de ver por cima do seu ombro a face grisalha daquele rapaz que traduz as suas palavras para linguagem gestual. Para quem não tinha compreendido o significado do cartão, António Costa fez questão de dar uma entrevista a colocar Marta Temido no cenário da sucessão. Foi toda a gente apanhada de surpresa, incluindo Marta Temido, que não conseguiu esconder o orgulho em tamanha deferência que lhe havia prestado o mais improvável líder cessante do momento.

Tirando Pedro Nuno Santos, sempre lacónico, que sobre a liderança do PS entrou mudo e saiu calado, todos aclamaram a unidade do partido e o seu líder, que ainda teve tempo para namoriscar com os partidos à esquerda, passando pela importância do Orçamento de Estado de 2022, o combate sem tréguas à precariedade, o subsídio à natalidade, sem esquecer aquele abraço institucional ao presidente da República e o votos sinceros de que seja no futuro o que tem sido até ao presente. Nem vale a pena lembrar que as eleições autárquicas estão à soleira da porta.

Se Costa nunca se referiu a Rui Rio, Rui Rio não fez outra coisa se não referir-se ao primeiro-ministro. Pela segunda vez consecutiva, a rentrée social-democrata não se faz na região do Algarve o que, em si, é algo ofensivo para as laranjas. Sem o Algarve a rentrée laranja não é rentrée. E foi exactamente por isso que Rui Rio decidiu que não faria uma rentrée propriamente dita, mas sim uma "tournée" pelo país real. Quando já se está em campanha eleitoral, o país torna-se sempre real. Rui Rio, com o tom mais peremptório que conseguiu arranjar, tirou da cartola a mais clássica das acusações: o primeiro-ministro, que devia estar preocupado com os problemas sérios do país, andava para aí com um discurso eleitoralista e a inventar sucessores para si próprio para desviar as atenções do que era importante. Então a bazuca? De repente não se fala da bazuca?

No "tour", o líder do PSD chegou a partilhar os aposentos de uma iniciativa política com Francisco Rodrigues dos Santos, que fica sempre bastante surpreendido quando vê uma câmera de tv à sua frente e elegeu às pressas a soundbite de que "os portugueses nunca foram tão escravizados". A rentrée é daqueles momentos do ano que em nos recordamos que o CDS existe. "Chicão", para os poucos amigos que ainda tem no âmago do partido, quase torna lendários aqueles bons velhos tempos do táxi. O líder centrista, chamemos-lhe assim, fica sempre com ares de quem está a ser assaltado ou de quem teve um pesadelo com o Bloco Central, desfiando a história das coligações de direita. Direita? Já vos disse que o PSD não é um partido de direita, esclarece amiúde Rui Rio.

Catarina Martins, a coordenadora do BE, terminou a rentrée bloquista em Almada, no Fórum Socialismo XXI, tendo-a começado com a mais portuguesa das palavras, saindo da melancolia quase maternal para a exultação: "Saudades... Saudades! Saudades!!!" Da geringonça? Não. "De estar aqui com vocês". Sabia bem a presença desconfinadora dos apoiantes, se sabia. Não foi preciso muito para colocar no PS a ordem do dia, começando por relembrar o "cadastro" na aplicação de fundos da Europa, para depois discorrer sobre o "poucochinho" das propostas socialistas para combater a precariedade. "Lamentável que o primeiro-ministro não queira garantir um futuro em Portugal para as gerações mais novas". A talhe de foice (perdoe-se o termo), o BE tem um candidato autárquico com 19 anos. Logo de seguida, uma palavra para o "inadmissível" comportamento de "campanha eleitoral" de António Costa.

Jerónimo de Sousa não esteve com meias-medidas. Na apresentação do candidato comunista por Vila Franca de Xira, o secretário-geral do PCP, afirmou que as políticas do PS não correspondem aos interesses dos trabalhadores, reservando os direitos oficiais da rentrée comunista para a Festa do Avante. Quando a grande maioria dos partidos prefere não assumir a rentrée, até como precaução de saúde pública, a Iniciativa Liberal afirma o contrário, porque "a vida tem de continuar". Cotrim de Figueiredo, presidente do IL, escolheu as terras algarvias para a rentrée liberal, sob a égide, tique de marketing,

"A´gosto da Liberdade", tendo entretanto classificado de "trágico" o discurso de António Costa no congresso do PS, "apelando aos eleitores para votar nos candidatos do PS nas autárquicas, para que sejam eles a gerir os fundos da Europa que aí vêm". Chocante, o secretário-geral do PS a apelar ao voto nos candidatos do PS e não se referir no congresso uma única vez, tantas quantas se ouviu o nome de Rui Rio, dos apoios às empresas e iniciativa privadas.

O PAN (Pessoas - Animais - Natureza), também não quis saber da palavra rentrée. O que interessa, disse a recém-eleita porta-voz do partido, não é a forma como se recomeça a actividade política, mas o que a política pode fazer perante "a emergência climática, a perda da biodiversidade e o papel fundamental e estratégico dos oceanos". Não era agora o momento para falar de outras questões igualmente fulcrais para o PAN, como a de tornar em letra de lei a esterelização em massa de cães e gatos ou de tornar esclusivamente vegetariana a alimentação de todo e qualquer animal de companhia em Portugal.

O Chega, que tem marcada para hoje à noite a sua rentrée oficial, em Albufeira, já foi dando os aperitivos do que por aí vem, acusando o PS, palavra mágica para a extrema-direita, de "propaganda". André Ventura, com a reconhecida capacidade de exercer a nostalgia dos tempos da outra senhora, irá dizer "umas verdades", como se estivesse sentado na tasca. Descascará, um por um, todos os partidos do arco do poder, incluindo o geringoncêntrico, e reclamará exactamente isso: o poder. É possível que os ciganos venham à baila? É. Será que será de novo "agredido" por uma chiclete? Nunca se sabe. Mas é muito provável que diga uma coisa hoje e que amanhã possa dizer o seu contrário. Se não for na mesma hora.

