Reino Unido poderá incluir Portugal na lista dos países sem quarentena obrigatória

Estará por dias a decisão do Reino Unido de passar a incluir Portugal na lista de dos países isentos de quarentena obrigatória.

A notícia é avançada pelo jornal britânico 'The Times', que afirma que o governo de Boris Johnson se prepara para atualizar a lista de destinos abrangidos pelo chamado "corredor aéreo", que exclui a necessidade de os cidadãos que viajem para determinados países terem de fazer quarentena no regresso.

Desde três de julho, quando foi publicada a lista de países incluídos nesse corredor - já são 59 -, que Portugal tem sido excluído pelo Reino Unido, que é um dos principais destinos europeus da emigração portuguesa e um dos mais importantes emissores de turistas para a região do Algarve.

Entrevista com investigador. Fronteiras da covid-19 "têm mais a ver com interpretações políticas dos factos científicos" Portugal e o Luxemburgo têm sido considerados zonas de risco pelos seus pares e têm visto serem-lhes colocadas restrições e condições a quem a partir deles viaje.

O número de novos casos por habitante tem sido um dos critérios evocados para a exclusão de Portugal das listas sem restrições, no que se refere às viagens entre países da União Europeia e do espaço Schengen. Mas esse critério não é consensual do ponto visto científico e tem sido contestado pelos governantes portugueses.

O mesmo jornal adianta que terão sido as críticas do governo de António Costa à decisão do executivo britânico, apoiadas nas estatísticas que mostram o número comparativamente inferior de casos entre Portugal e o Reino Unido, a motivar esta alteração.

Na Europa, a Rússia é o país europeu com o maior número de casos (795.038 para 12.892 mortes) e o Reino Unido o que regista mais mortes por covid-19 (296.377 casos, 45.501 mortes). Seguem-se a Espanha (267.551, 28.426) e a Itália (245.032, 35.082), segundo dados recolhidos pela AFP.







