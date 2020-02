O homem de 41 anos está a bordo do Diamond Princess. Há mais sete portugueses no navio que está em quarentena ao largo da costa do Japão.

Registado o primeiro caso confirmado de português com Coronavírus

Foi confirmado o primeiro caso de um português infetado com Coronavírus. O homem de 41 anos estará embarcado no navio Diamond Princess, onde trabalha como canalizador há cinco anos.

A notícia está a ser avançada pela TVI que acrescenta que Adriano Luís Maranhão, natural da Nazaré, foi submetido a exames médicos na passada quinta-feira e foi diagnosticado este sábado com o vírus que provoca infeções respiratórias severas. Estará isolado dos restantes passageiros que se encontram no navio que está em quarentena, ao largo da costa do Japão.

As informações foram adiantadas pela mulher do português, Emmanuelle Maranhão. Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde confirma que, no total, há oito cidadãos portugueses no navio.

A bordo do Diamond Princess estão mais de 600 pessoas infetadas, duas morreram na semana passada.