Região da Dinamarca ameaça trabalhadores que viajem para Portugal com despedimento

Em causa está a possibilidade de exigência de quarentena à chegada ao país de origem e o consequente atraso no regresso ao trabalho.

A região administrativa do sul da Dinamarca avisou os trabalhadores que viajarem para Portugal e para a Suécia nas férias, que poderão enfrentar o despedimento, caso tenham de ficar de quarentena à chegada e atrasem, por isso, a data do seu regresso ao trabalho.

A notícia foi avançada esta quarta-feira, 24 de junho, pelo jornal dinamarquês 'JydskeVestkysten', que cita um documento enviado a 25 mil funcionários, onde a administração regional aconselha “fortemente” a evitar viagens para esses países, uma vez que a Dinamarca desaconselha viagens para vários países europeus e dos espaço Schengen, em especial Portugal e a Suécia, devido ao nível de transmissão do vírus nos dois países.

Segundo o documento, quem ignorar esse conselho pode incorrer "numa violação material do seu contrato, o que pode levar a consequências no emprego", cita o jornal.



John Christiansen, do Conselho Dinamarquês de Enfermagem, classificou, no entanto, a retórica usada pelos serviços de região administrativa de exagerada, referindo-se à expressão ameaçadora de ter "consequências no emprego" e lembrando que viajar não é proibido, apenas são dadas algumas recomendações.

O representante do Conselho de Enfermagem acrescenta ainda que se os funcionários tiverem planeado as suas férias de forma a poderem manter a quarentena recomendada por 14 dias quando regressarem casa, isso não deve ser um problema ou algo que a região possa punir. E lembra que as recomendações oficiais e os cuidados a ter exigem mais orientação do que ameaças.

