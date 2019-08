A mulher é suspeita de ter provocado cinco incêndios mas só admitiu a autoria do último, tendo posto em perigo casas e uma fábrica.

Reformada de 62 anos detida por atear fogos florestais

Uma mulher reformada, de 62 anos, residente em Rebordosa, Paredes, foi detida esta sexta-feira, por ser suspeita de atear cinco fogos. Todos perto do local onde vive, em Monte Alto, com as chamas a lavrar perto de casas e de uma fábrica de móveis.

A mulher foi detida pela Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a GNR, tendo admitido apenas a autoria do último incêndio, que provocou na passada quarta-feira, segundo noticia o Correio da Manhã.

Esta reformada que ateava os fogos com um isqueiro, originou o último para “afastar os bichos” que podiam “estragar a madeira” que tinha guardada, justificou perante o juiz. O magistrado deixou-a sair em liberdade, mas ficando sujeita a apresentações diárias às autoridades, indica este diário português.

No incêndio da passada quarta-feira, de manhã, a mulher foi vista a abandonar a zona da mata onde as chamas cresciam. Segundo, o CM, o incêndio só não ganhou maior dimensão graças à imediata intervenção dos Bombeiros da Rebordosa, num total de 10 homens. A área que ardeu foi pouca, mas colocou em perigo as casas e a fábrica de móveis. A mulher já é conhecida no lugar onde vive por provocar incêndios florestais.