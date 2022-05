Esses contribuntes só terão a redução especial do IRS quando o Orçamento do Estado (OE) de 2022 entrar em vigor.

Finanças

Redução especial do IRS não abrange emigrantes que regressaram em 2021

Redação

Os emigrantes que regressem a Portugal, depois de terem estado três anos no estrangeiro, vão poder usufruir de uma redução especial do IRS, que, de acordo com o jornal Público, significa que só serão tributados em IRS sobre metade dos rendimentos durante cinco anos.

No entanto, segundo a mesma fonte, esse benefício ainda não abrange quem tenha regressado no ano passado e que tenha começado a trabalhar em Portugal em 2021. Esses contribuntes só terão a redução especial do IRS quando o Orçamento do Estado (OE) deste ano entrar em vigor.

No entanto, quando o OE2022 estiver em vigor, haverá uma extensão desse benefício aos emigrantes que voltaram em 2021 e aos que regressarem em 2022 e 2023.

Atualmente, o Código do IRS só prevê a redução para quem regressou em 2019 ou 2020.

