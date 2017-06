Depois de apresentar as condolências, a Cáritas portuguesa anunciou que tem já disponível uma verba de 200 mil euros para apoiar as vítimas dos incêndios que lavram na zona de Pedrógão Grande, desde sábado.



Também o Santuário de Fátima anunciou que vai disponibilizar ajuda monetária às populações afetadas. “Acompanhamos as vítimas, os desalojados, os feridos e os que perderam algum ente querido com a nossa oração, mas também materialmente iremos disponibilizar ajuda monetária”, afirmou o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, citado numa nota da sala de imprensa do templo.

Já a Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou a abertura de uma conta solidária para com as vítimas do incêndio e a doação de 50 mil euros. A conta designa-se “Unidos por Pedrógão”, informou fonte oficial, e os donativos podem ser feitos usando o IBAN PT50 0035 0001 00100000 330 42.

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, cancelou todas as iniciativas partidárias para esta semana devido à tragédia ocorrida no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande

A presidente do CDS-PP afirmou que este é o tempo de o país estar unido no luto pelas vítimas do incêndio. "Por isso mesmo, também no CDS decidimos cancelar toda a agenda política", adiantou, Assunção Cristas. Os centristas não terão iniciativas durante toda esta semana.



Em declarações aos jornalistas, na sede nacional do PCP, em Lisboa, o líder comunista manifestou "o profundo pesar" do partido pelas vítimas, solidariedade para com as famílias e feridos e expressar o agradecimento pelo empenhamento dos bombeiros bem como da Proteção Civil. "Tendo em conta que se mantêm condições climatéricas tão hostis é preciso tomar medidas de exceção em todo o país para evitar novas tragédias, canalizando meios que possam dar resposta a esta situação excecional", afirmou.



"O incêndio que está a ocorrer em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera assumiu as dimensões de uma tragédia como nós nunca vimos. Neste momento, o que há a dizer é, naturalmente, o pesar para com as famílias e os amigos das vítimas", declarou Catarina Martins aos jornalistas, na sede do BE, em Lisboa. A coordenadora do BE sublinhou que "este é um momento de solidariedade"



O antigo comandante dos Bombeiros de Pedrógão Grande, João Dias, lamentou a tragédia que atinge o concelho e outros dois municípios do distrito de Leiria, admitindo que contra a situação vivida nas últimas horas “não havia meios suficientes”, explicando, ainda que “o vento era muito forte, era como o diabo, que corria mais do que nós.”

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo de Oliveira e Sousa lamentou a “perda incalculável” resultante deste incêndio, tanto em vidas humanas como em bens materiais e pelo que representa de perda para o mundo rural.

O presidente da Assembleia da República convocou para terça-feira uma conferência de líderes extraordinária para reagendamento dos trabalhos do parlamento, devido à tragédia ocorrida, informou fonte do gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues.



SL Benfica, FC Porto, Sporting, Penafiel, clube da II Liga, e o clube de Paços de Ferreira deixaram mensagens de condolências nas suas páginas oficiais no Facebook.

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) expressou “profunda consternação” pelas mortes que ocorreram.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.