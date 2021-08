Christian Brueckner desenhou caricatura em que investigadores aparecem a pagar a vidente para obter provas do caso.

Rapto de Maddie

Suspeito do rapto de Maddie ridiculariza investigadores com caricatura

O principal suspeito do rapto da menina inglesa Madeleine McCann, o alemão Christian Brueckner, recorreu a uma caricatura para ridicularizar os investigadores.

A imagem foi publicada pelo jornal alemão Bild, que teve acesso ao desenho depois de o suspeito a ceder à imprensa apesar de estar numa prisão de alta segurança em Oldenburg.

A caricatura retrata um homem com uma nota de cinco euros que pergunta se há alguma novidade a outra pessoa que tem uma bola de cristal atrás de uma cortina. De acordo com o britânico Daily Mail, o homem representa o procurador Hans Christian Wolters, que está a conduzir a investigação do caso McCann na Alemanha. Por sua vez, a pessoa com a bola de cristal seria o vidente Michael Schneider, que deu às autoridades alemãs as coordenadas do local onde, na sua opinião, o corpo da criança estaria enterrado. O Serviço Federal Alemão de Investigação Criminal respondeu à carta da Schneider e prometeu utilizar a informação no seu trabalho.

Abaixo e à direita, também no desenho, está um terceiro personagem, perplexo, que, segundo o Daily Mail, é o próprio Brueckner. Outras pessoas aparecem como estando a dormir na sala de audiências.

Não é a primeira caricatura do principal suspeito no caso. Em maio, desenhou dois procuradores a pedir "um bife forense" num restaurante.

Christian Brueckner, de 44 anos, encontra-se atualmente a cumprir uma pena de prisão por violação de uma norte-americana de 72 anos, no Algarve, em 2005, dois anos antes do desaparecimento de menina inglesa. Durante este período o alemão praticamente vivia nesta região portuguesa. Até à data sempre se recusou a dar detalhes à polícia sobre Madeleine McCann. O advogado de Brueckner diz que ele nada tem a ver com o caso Maddie.

Foi a 3 de maio de 2007, dias antes do seu aniversário que Maddie desapareceu da casa alugada pelos pais na Praia da Luz, onde dormia com os irmãos gémeos, enquanto os pais e os amigos jantavam no restaurante do aldeamento. Nunca mais foi encontrada.



