Uma garantia do candidato derrotado à liderança do PSD .

Congresso PSD

Rangel compromete-se a dar “todo o apoio” a Rio nas legislativas

Lusa Uma garantia do candidato derrotado à liderança do PSD .

O candidato derrotado à liderança do PSD, Paulo Rangel, considerou hoje que as eleições internas “não enfraqueceram”, mas reforçaram o partido, comprometendo-se a dar todo o apoio a Rui Rio para “dizer basta de PS” nas próximas eleições.

“Ao contrário do que muitos diziam, as eleições internas não enfraqueceram nem debilitaram o PSD. As eleições internas reforçaram, credibilizaram e legitimaram o PSD e a sua liderança como a única e verdadeira alternativa ao PS e ao seu Governo de estagnação e impasse”, disse Paulo Rangel na sua intervenção no 39.º Congresso Nacional do PSD.

Aceitando “os resultados renhidos, mas claros” que ditaram a sua derrota, o eurodeputado do PSD assumiu um compromisso: “sem abdicar das minhas convicções, disponível para servir Portugal, os portugueses e o PSD, no presente e no futuro como sempre estive no passado, dou e darei todo o meu apoio ao partido e ao presidente nesta pré-campanha e em toda a campanha eleitoral”.

“O projeto do PS e do seu líder exauriu-se, esgotou-se, apagou-se”, defendeu, considerando que está na hora de dizer “basta de PS” e de “gerar uma alternativa forte, galvanizadora, capaz de devolver esperança aos portugueses”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.