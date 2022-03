O antigo Presidente da República considerou que a Europa “respondeu bem” à atuação militar da Rússia na Ucrânia, mas defendeu que “deve responder com mais força”, alertando que “tudo se pode esperar” de Putin.

Guerra na Ucrânia

Ramalho Eanes diz que Europa deve “responder com mais força” a Putin

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes considerou esta terça-feira que a Europa “respondeu bem” à atuação militar da Rússia na Ucrânia, mas defendeu que “deve responder com mais força”, alertando que “tudo se pode esperar” de Vladimir Putin.

À entrada para o lançamento do livro do cirurgião cardiotorácico José Roquete, em Lisboa, o general foi questionado sobre a situação na Ucrânia, começando por dizer que não se queria pronunciar “por enquanto”, mas acabando por dizer o que considerava “fundamental”.

"Putin demonstrou que é um homem em quem não se pode confiar"

“O fundamental é que há uma mudança geopolítica radical e ela apanhou a Europa desprevenida, a Europa respondeu bem, mas deve responder com mais força porque o [presidente russo] Putin demonstrou que é um homem em quem não se pode confiar e do qual tudo se pode esperar, tudo do pior”, alertou.

Questionado se essa intervenção mais forte não poderia pôr em causa a segurança global, Ramalho Eanes respondeu: “Julgo que a segurança global é extremamente importante, mas seria conveniente ver se se poderia ir mais longe, eu julgo que se poderia ir mais longe”, afirmou, nas breves declarações aos jornalistas.

