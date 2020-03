Com o país a meio gás, os trabalhadores dos centros comerciais exigem o direito a ficar em casa.

"Queremos ir para casa". Trabalhadores pedem encerramento dos centros comerciais em Portugal

Com o país a meio gás, os trabalhadores dos centros comerciais exigem o direito a ficar em casa.

Em casa desde sexta-feira, Joana Almeida quebrou o isolamento esta segunda para assegurar o posto de trabalho numa das lojas do Colombo. "Por mim não saia, mas não me resta alternativa. Não tenho filhos e não estou no grupo de risco. Também não sou imune mas tenho de pagar as contas e não me posso dar ao luxo de ficar desempregada". A história repete-se por todo o país. Carlos é segurança no Fórum Algarve e também teve de vestir a farda. "Ligo a televisão e dizem-me para ficar em casa, vou às redes sociais e dizem-me para ficar em casa, ligo para o patrão e mandam-me trabalhar".

O governo mandou fechar escolas e discotecas nos próximos quinze dias, mas mantém para já todos os centros comerciais abertos, à semelhança dos hipermercados e das farmácias. "Se a última coleção da loja fosse um bem essencial, eu percebia, mas não é. Essencial era ouvirem o que temos para dizer e mandarem-nos para casa", protesta Joana. Apesar de ter estado de folga este fim de semana, a trabalhadora junta-se às várias dezenas que este domingo saíram aos corredores para exigir o encerramento dos centros comerciais. "Meio fora do que está a acontecer", Carlos diz que "há cada vez menos pessoas a procurar os centros" desde a semana passada e que "não faz sentido manter as lojas abertas num Fórum fantasma".

"Queremos ir para casa"

Com eco na imprensa portuguesa, as imagens e os vídeos que começaram a surgir nas redes sociais, mostram que a reivindicação é comum à maioria dos trabalhadores. Os cartazes exibidos nos corredores do Colombo, Vasco da Gama, Almada Fórum, Alegro Alfragide, Braga Parque, Fórum Aveiro e Arrábida Shopping, este fim-de-semana, pedem o alargamento das medidas extraordinárias que encerraram as escolas às superfícies comerciais. "Não somos imunes", "queremos ir para casa" e "fechem" são os argumentos de centenas, numa altura em que o país funciona a meio gás.

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais limita-se a dizer que os comerciantes estão "preparados para cumprir" as restrições que entram em vigor esta segunda-feira, entras as quais o limite máximo de ocupação de quatro pessoas por 100 metros quadrados. Não diz uma palavra sobre as exigências dos trabalhadores que insistem no encerramento das grandes superfícies, apesar de referir que "tem acompanhado com precaução os desenvolvimentos deste surto epidemológico" e que "compreende a apreensão dos diversos lojistas".

"Deixados à própria sorte", Joana, Carlos vão continuar a trabalhar, "como os outros". Para já estão "protegidos" pela portaria do governo, segundo a qual "o rácio fixado - de quatro pessoas por 100 metros quadrados - permite uma circulação nestes estabelecimentos que salvaguarda as recomendações de distanciamento social vigentes, sem prejuízo de os operadores económicos estabelecerem valores mais restritivos".

Para o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro as exigências merecem uma resposta urgente do governo.

"Se as praias e os bares fecham, se os restaurantes só podem ter 1/3 dos lugares, por que não acontece o mesmo com as lojas dos shoppings?", questionou no Facebook. "Se os patrões ou os proprietários dos shoppings não têm consciência nem consideração por quem trabalha, cabe ao Governo tomar decisões e determinar regras claras para o privado que protejam também estes trabalhadores", remata.