Quer ser assistente de bordo da TAP? Não pode roer as unhas

Redação A companhia aérea portuguesa tem abertas candidaturas para comissários e assistentes de bordo. Não roer unhas e saber nadar são dois requisitos obrigatórios.

A TAP tem abertas candidaturas para futuros comissários e assistentes de bordo, masculinos e femininos, com base em Lisboa. E são muitos os requisitos obrigatórios que os candidatos têm de cumprir se sonham em fazer carreira a bordo dos aviões da companhia aérea portuguesa.

A começar pela altura específica: os candidatos têm de medir entre 1,60 m e 1,90. Nem mais nem menos, como indica o formulário da candidatura no site da TAP. Além das habilitações académicas, onde é exigido a conclusão do 12º ano, no mínimo, os candidatos têm de ter bom domínio nos idiomas português e inglês e uma boa capacidade de comunicação.

A aparência física é um requisito importante. "Uma apresentação adequada e cuidada", "ausência de tatuagens ou piercings em zonas visíveis" e também "ausência de onicofagia", este é o nome científico dado ao hábito de roer as unhas.

As candidaturas terminam no próximo dia 1 de fevereiro.

Saber nadar

Há outra exigência obrigatória no regulamento do concurso: os candidatos têm de "saber nadar sem auxílio de flutuadores ou outros dispositivos".

"Ser não fumador" é um dos fatores preferenciais, a par com domínio de outra ou outras línguas estrangeiras para além do inglês.

Na análise das candidaturas e seleção curricular serão verificados os requerimentos mínimos exigidos, tendo os candidatos de realizar várias provas, como testes para avaliação das línguas, de avaliação psicológica, outra médica e ainda entrevistas específicas.

No site da TAP onde se pode candidatar à formação de futuros comissários e assistentes de bordo, encontra todas as informações sobre o regulamento das candidaturas (clique aqui).

