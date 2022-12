A 23 de dezembro o governo português vai dar um novo apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, paga pagar as "despesas acrescidas".

Prémio Único

Quem tem direito ao novo apoio de 240 euros em Portugal?

A 23 de dezembro o governo português vai dar um novo apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, paga pagar as "despesas acrescidas".

Cerca de um milhão de famílias em Portugal (1.037 agregados) vão receber um novo apoio extraordinário de 240 euros para ajudar nas despesas acrescidas com o aumento da inflação, decidiu o governo português recentemente.

Quem tem direito ao apoio? As famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da energia. Este apoio “será pago a todos os agregados que já tiveram um apoio excecional para compensar a inflação”, disse a ministra do Trabalho, nomeadamente as famílias que em abril e junho receberem uma prestação extraordinária de 60 euros.

Quando será pago? O apoio 240 euros será pago numa única vez, no dia 23 de dezembro, e é "automático" para quem tem o IBAN registado junto da Segurança Social (na Segurança Social Direta). Quem não tem este IBAN registado, o pagamento é feito por Vale Postal, explica o Instituto de Inserção Social no seu site.

O objetivo deste novo apoio é apoiar “as despesas acrescidas” das “famílias mais vulneráveis” face à subida da inflação e ao seu impacto no custo de vida, disse a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho.



760 euros em apoios extraordinários

Segundo as contas apresentadas pela ministra, uma família com dois filhos em que ambos os elementos do casal ganhem o SMN, terão no final deste ano um total de 760 euros de apoios extraordinários, tendo em conta os 60 euros pagos em abril e julho e os 350 euros em outubro (no âmbito da medida mais transversal ‘Famílias primeiro') e os 240 euros que serão pagos no final deste mês.

