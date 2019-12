São pelo menos nove os portugueses que se juntaram às filas do Daesh. Para além de Steve Duarte, nascido no Luxemburgo, oito portugueses dos arredores de Lisboa estão acusados pelo Ministério Público de fazerem parte do exército que lançou o terror na Síria e noutros países.

Quem são os portugueses do Estado Islâmico?

São oito os acusados de fazerem parte do Estado Islâmico pelo Ministério Público português. Para além destes, há ainda Steve Duarte, o jovem originário de uma família da Figueira da Foz que nasceu no Luxemburgo e tem nacionalidade portuguesa. Dos oito portugueses investigados pelo Ministério Público, um está detido em Portugal e outro sujeito a termo de identidade e residência. Há seis em paradeiro incerto, dados como mortos pelas autoridades, que deixaram cerca de 20 filhos que se pensa estarem em campos de refugiados na Síria.

De acordo com a acusação do Ministério Público a que o Contacto teve acesso, “os fatos investigados” nos autos, “além da relevância pela sua extrema gravidade, são inéditos em Portugal”. Através da investigação que durou seis anos, “foi possível descrever e reconstruir, do ponto de vista criminal, mas também histórico e sociológico, a radicalização organizada de um grupo de indivíduos de nacionalidade portuguesa e a sua deslocalização para a Síria, com as suas mulheres e filhos, a fim de integrarem as fileiras do Estado Islâmico e cumprirem a Jihad”.

Quem são os nove portugueses que fizeram parte do Estado Islâmico?

Nero Saraiva (33 anos)

Com as alcunhas e nomes árabes de Rashid, Gordo Abdul Rashid, Abu Yacub e Abu Yakhoub Al Andaloussi morava em Massamá, nos arredores de Lisboa. De acordo com o Diário de Notícias, nasceu em Angola, filho de uma família católica, muito religiosa. Entre os 9 e os 15 anos foi viver e esteve como interno numa instituição católica de Aveiro, onde foi batizado e fez a primeira comunhão. Aqui tinha a alcunha de "Imperador". Emigrou depois para Inglaterra com a mãe e foram viver para Leyton, um distrito de Londres onde reside uma das maiores comunidades muçulmanas de Inglaterra. O local daria depois o nome ao grupo de jihadistas portugueses que tinham emigrado da linha de Sintra - célula de Leyton.

Segundo o Diário de Notícias, Nero casou-se, teve um filho e divorciou-se pouco tempo depois de ter sido pai, em 2007, com apenas 21 anos. Passado cerca de um ano, com 22, converteu-se ao islão. Conheceu, entretanto, os portugueses Sadjo Touré e os irmãos Edgar e Celso Costa, recém-chegados a Londres. A estes juntaram-se depois Sandro "Funa" Marques e Fábio Poças.

Na Síria, Nero casou-se depois com três mulheres: Amina, britânica, de quem teve dois filhos; Heidi, natural da Holanda e com nacionalidade finlandesa; Ângela, de origem portuguesa e nacionalidade holandesa, que viajou para a Síria em 2014. São-lhe atribuídos um total de dez filhos.

Em meados deste ano, Nero Saraiva foi preso pela coligação de milícias curdas e árabes SDF (Syrian Democratic Forces), no decurso da tomada de Baghouz, último reduto da organização terrorista Estado Islâmico, no norte da Síria, por ser membro da organização terrorista Estado Islâmico. Em setembro, a agência noticiosa curda ANF News difundiu uma entrevista a Nero, na qual este contou todo o seu trajeto no Estado Islâmico (EI), desde a sua chegada até à sua captura.

Sadjo Turé (40 anos)

Com as alcunhas e nomes árabes Xamanti, Xá, Chá, Shá, Picadas, Picoso, Abdul Kareem, Abdullah Al Portugal, Abubakar Al Portugal, Sajid Tawriyah Manullo Dijoura, Abu Bawsha Al Burtughali, nasceu na Guiné-Bissau, de nacionalidade portuguesa, vivia também em Massamá.

Sadjo Turé, juntamente com Celso da Costa, foi suspeito, no Reino Unido, da autoria do rapto dos jornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemens, em julho de 2012, na fronteira turco-síria. O Diário de Notícias diz que foi a partir daqui que ficaram no "radar" das autoridades britânicas, que avisaram a polícia portuguesa. Sadjo casou-se com Zara Iqbal, britânica de origem paquistanesa. Tiveram três filhos: Yusha (7 anos), que nasceu na Tanzânia; Yunus (6 anos) e Asya (4 anos), nascidos na Síria.

Cassimo Turé (44 anos)

Irmão de Sadjo Turé, com as alcunhas de Guedes e Laço, residia em Massamá. De acordo com o Diário de Notícias, os irmãos Turé nasceram na Guiné-Bisssau. Vieram para Portugal em 1986 e foram primeiro residir na Buraca. Já eram muçulmanos. Em 2003, Sadjo foi viver para Londres antes de Cassimo. Viviam juntos até Sadjo se casar com uma portuguesa que se tinha convertido ao islão.

Edgar Costa (36 anos)

Recebeu as alcunhas e os nomes árabes de Fubas, Cydas, Batman, Bafo, Franky Pain, Abuzakarya, Abubakar, Abu Zakarya al Andalus e também residia em Massamá. Edgar licenciou-se em Gestão e Contabilidade, no Porto, tendo de seguida emigrado para Londres para continuar os estudos universitários. Foi viver para Leyton, onde já estava Nero Saraiva, e começou a frequentar a Mesquita de Forest Gate. O irmão Celso juntou-se-lhe.

Celso Costa (33 anos)

Irmão de Edgar Costa. Era conhecido como Stone, Crebas, Sherif, Issa, Abu Isa Al Andalus, Abu Issa Al Andalusi e é mais um dos jihadistas de Massamá. Celso Costa, juntamente com Sadjo Turé, foi suspeito, no Reino Unido, da autoria do rapto dos jornalista John Cantlie e Jeroen Oerlemens, em julho de 2012, na fronteira turco-síria. Celso casou-se com Reema, britânica de origem paquistanesa, de quem tem dois filhos, Ibraheem (6 anos) e Musa (4 anos). Casou-se depois na Síria, também com Sabina, de nacionalidade alemã, de quem teve mais um filho, Ayesta (3 anos), e com Seri, uma indonésia, de quem teve outro filho, Suleiman (2 anos).

Rómulo Costa (40 anos)

O irmão mais velho de Edgar e Celso era também conhecido como Binas, Romy, Rominho, Romny Fansony. Foi detido em junho e está, desde então, em prisão preventiva. Rómulo Costa estava em Londres desde 2000. Era produtor de música, com o nome artístico de Romy Fansony.

De acordo com o Ministério Público e o Diário de Notícias, os três irmãos cresceram em Massamá, jogavam futebol e dançavam breakdance, rap e hip-hop. Frequentaram a Escola Secundária Stuart Carvalhais, na mesma localidade. Foram colegas de Sandro "Funas" Marques.

Não houve qualquer registo de que tivessem trabalhado em Portugal. Não tinham qualquer ligação à comunidade muçulmana nem tinham por hábito frequentar locais de culto. Mesmo assim, já depois de se terem convertido, em deslocações a Portugal, há registos de terem ido à Mesquita Central de Lisboa.

Fábio Poças (27 anos)

Era Tong Po, Dragão Vermelho, Red Dragon, Abdu Rahman Al Andalus, Abu Khadija Al Andalus, Abu Khadija Al Badri, Abo Khadija al Qurtobi e vivia em Mem Martins, nos arredores de Lisboa.

Emigrou para Londres aos 19 anos e foi ao encontro dos irmãos Costa, seus amigos. De acordo com o Diário de Notícias, tinha como objetivo estudar artes e tornar-se jogador de futebol profissional. Tal como Nero, os irmãos Costa e Sandro "Funas" Marques, converteu-se também ao islão.

Em outubro de 2013, foi abordado pelas autoridades policiais britânicas, no aeroporto de Luton, em Londres, quando se preparava, juntamente com a sua mulher, a britânica Ruzina, para viajar para Lisboa. A Polícia britânica apreendeu-lhe um computador portátil, cinco telemóveis e cerca de 2600 libras esterlinas. Viajou depois de Londres para Faro, e não para Lisboa, para "iludir as autoridades policiais".

Fábio casou-se com Ruzina, britânica, de quem teve uma filha em 2014, ainda no Reino Unido. Ainda tentou que ela fosse para a Síria, mas esta recusou. Relata o MP que Fábio "acusou a mulher de não querer viver segundo a sharia, querendo dizer o direito islâmico, mas sim de forma ocidental, e disse-lhe que por isso iria casar-se novamente e ter outros filhos".

Foi para a Síria em 2015. Casou-se lá com Ângela, de origem portuguesa e nacionalidade holandesa, que também tinha sido casada com Nero Saraiva. Tiveram um filho.

Fábio Poças chegou a instrutor militar no Califado, tendo treinado "mais de mil recrutas"

Sandro Marques (45 anos)

Tinha as alcunhas e nomes árabes de Funas, Primeiro, Primo, Mohamed, Mohames Awal, Abu Yaninah Al Portughal e era do Monte Abraão, perto de Massamá. Sandro casou-se com Mayubonwe Sibanda e tiveram uma filha, Yaminah (7 anos).

Steve Duarte (32 anos)

Nasceu no Luxemburgo onde tem residência. O jihadista português admitiu em junho querer regressar ao Grão-Ducado para cumprir castigo e retomar a vida normal. "Mereço ir para a prisão. E depois regressar à minha vida, cuidar dos meus dois filhos", afirmou numa entrevista difundida pela Rudaw TV, uma estação televisão do Curdistão iraquiano. Também em junho, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em entrevista ao Luxemburger Wort, afirmou que Steve Duarte “é um cidadão português e não tem nacionalidade luxemburguesa” relegando o problema para as autoridades portuguesas.

Em novembro, o Contacto revelava que um ataque da Turquia às posições curdas no norte da Síria teria permitido a fuga das prisões de centenas de jihadistas do Daesh e que o governo do Grão-Ducado admitia não saber do paradeiro do português Steve Duarte.

