Quem são os partidos que podem eleger pela primeira vez?

Até ao momento, de acordo com as projeções e com a contagem a decorrer, há a expetativa da eleição de deputados de vários partidos que podem entrar pela primeira vez na Assembleia da República.



Chega

Fundado este ano, o Chega é um partido liderado pelo ex-vereador do PSD, André Ventura, que é acusado várias vezes de representar ideias de extrema-direita. Entre os candidatos tem um militar da GNR acusado de matar um jovem durante um assalto. Foi nas eleições europeias que este partido se apresentou pela primeira vez não conseguindo eleger qualquer deputado.

Livre

Com Rui Tavares à frente deste partido surgido em 2013, o Livre pode eleger pela primeira vez um deputado à Assembleia da República. O fundador desta formação política rompeu com o BE em 2011 quando era deputado europeu eleito pelo partido liderado, então, por Francisco Louçã. Fortemente europeísta e mais moderado com o BE, este partido sempre tentou fazer uma ponte entre o BE e o PS. A cabeça-de-lista é Joacine Katar Moreira que seria, com Beatriz Dias, do BE, a primeira mulher negra a entrar no hemiciclo. Rui Tavares

Iniciativa Liberal

Com um cunho fortemente liberal, esta formação foi criada em 2017. Defende sobretudo a flexibilização da economia e das relações laborais e um Estado menos social. Com uma campanha apostada num marketing político forte, pode agora chegar ao parlamento.

RIR - Reagir, Incluir, Reciclar

É outro dos partidos criados este ano que pode chegar à Assembleia da República. É uma criação de Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans, que ficou conhecido em 1999 durante um discurso que fez num congresso do PS, no qual era militante. Foi presidente da Junta de Freguesia de Rans, em Penafiel. Depois fez um álbum musical cómico e entrou em reality shows como a Quinta das Celebridades e o Big Brother.

