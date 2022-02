Em 226 deputados já eleitos, quase um terço assume pela primeira vez um lugar na bancada de um partido na Assembleia da República. No Chega e na IL, à exceção de André Ventura e João Cotrim de Figueiredo, respetivamente, todos são estreantes.

Quem são os deputados que se vão estrear no Parlamento português?

Cerca de um terço dos deputados eleitos para a Assembleia da República, nas legislativas deste domingo, são estreantes. Apenas três partidos (BE, CDU e PAN) não vão ter caras novas nas suas bancadas, nos restantes há vários candidatos que foram eleitos pela primeira vez como deputados, com destaque para os partidos da direita que mais cresceram: Chega e Iniciativa Liberal (IL).

Entre as novas caras estão a soprano Elisabete Matos (PS), o professor universitário Tiago Moreira de Sá (PSD), o médico veterinário Pedro Frazão (Chega) ou o economista Carlos Guimarães Pinto (IL), faltando ainda apurar quatro deputados eleitos círculos da emigração.

Na bancada do PS, que conquistou a maioria absoluta,com 117 deputados entre os 226 já eleitos, destaca-se a soprano Elisabete Matos, eleita pelo círculo de Braga. No entanto, a recém eleita deputada já afirmou à agência Lusa que cumprirá o mandato de diretora do Teatro Nacional de São Carlos - que assumiu em outubro de 2019 e termina a 30 de setembro - e que não acumulará funções enquanto aquele durar.

Na bancada socialista, houve também alguns membros do governo que foram candidatos a deputados pela primeira vez com estas eleições. É o caso da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que foi eleita por Castelo Branco. Outra das estreias na bancada socialista é a do sindicalista Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, que era número oito na lista de Lisboa e que se estreia agora também como deputado.

No segundo maior partido, o PSD, há também algumas caras novas entre os 76 deputados já eleitos em território nacional, como Tiago Moreira de Sá, professor associado na Universidade Nova de Lisboa e coordenador da área dos Negócios Estrangeiros do Conselho Estratégico Nacional do PSD - conselho do qual é presidente outro dos estreantes no Parlamento. Joaquim Miranda Sarmento, que é o porta-voz do partido para as questões relacionadas com Finanças Públicas e que, como aponta a Agência Lusa, chegou a ser apelidado de “Centeno” de Rui Rio, nas legislativas de 2019, é outra das novidades na bancada social-democrata. A estes dois novos deputados junta-se também o estreante António Topa Gomes, sobrinho do deputado António Topa, que faleceu no final da legislatura que agora termina.

Maior número de caras novas no Chega e na IL

Apesar dos novos rostos nos dois maiores partidos é nas formações à direita mais recentes, o Chega e a IL, que o peso dos estreantes é quase total. Cada um dos partidos tinha apenas um deputado e viu o seu número de eleitos subir de forma exponencial nestas últimas eleições: o Chega conquistou 12 deputados e a IL oito, tornando-se terceira e quarta força política, respetivamente.

Quem são os deputados do Chega?

À exceção de Ventura, todos os outros deputados do Chega foram eleitos pela primeira vez para a Assembleia da República, apesar da maioria ter já tido ligação a outros partidos ou envolvimento noutros órgãos de poder político, como as autarquias.



Um dos rostos que se destacará na bancada do Chega é o de Rita Matias. A jovem, de 23 anos, é a líder da juventude do partido e é também a única mulher eleita por esta formação partidária - que é a que tem menos representação feminina no hemiciclo. Filha do ex-líder do partido Pró-Vida, é formada em Ciência Política e declara-se antifeminista, tendo começado o seu percurso político na Juventude Popular (CDS).

Outro dos novos deputados é Pedro Frazão. Médico veterinário de Lisboa e vice-presidente do partido é vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Santarém. É membro da Opus Dei e colaborador do ‘site’ “Voz Ibérica”, órgão de comunicação associado à extrema-direita portuguesa e espanhola, e esteve envolvido numa polémica com a deputada não inscrita (ex-Livre) Joacine Katar Moreira depois de ter publicado no Twitter uma fotografia em que se vê o agora deputado a adulterar um autocolante que se encontrava na porta do gabinete da deputada e no qual se lia "Descolonizar este lugar" com o intuito de criar uma piada brejeira.

Outros dos eleitos pelo Chega são: Pedro Pessanha, licenciado em gestão imobiliária e antigo militante do CDS, é presidente da distrital de Lisboa e deputado na assembleia municipal da cidade; Gabriel Mithá Ribeiro, investigador em Estudos Africanos que rejeita a existência do racismo e do colonialismo, é vice-presidente do partido, mas já foi militante do PSD; Rui Paulo Sousa, empresário agrícola e antigo membro do partido Aliança, de Santana Lopes, é atualmente membro da Direção Nacional do Chega; Pedro Pinto, ex-militante do CDS e antigo diretor da revista 'Ruedo Ibérico', dedicada à tauromaquia, é secretário-geral do Chega.

A bancada do partido é também preenchida por Rui Afonso. Bancário, membro do Conselho Nacional do partido e líder da distrital do partido no Porto, defende a prisão perpétua e a castração química de pedófilos.

Outros dos novos deputados do Chega são Bruno Nunes, empresário e consultor, vereador em Loures e antigo deputado municipal pelo PSD, Jorge Valsassina Galveias, presidente da mesa do Conselho Nacional do Chega e coordenador autárquico do partido para a região Centro, Felipe Melo, líder da distrital de Braga do partido - tendo sido eleito por este círculo - e protagonista de declarações xenófobas visando outro elemento do próprio partido de origem brasileira.

A lista de deputados do Chega fica completa com Diogo Pacheco Amorim, 72 anos, que na legislatura anterior já tinha substituído Ventura no parlamento, e que regressa agora como deputado em funções.

Considerado um dos ideólogos do partido, o ex-CDS-PP é uma das suas figuras mais polémicas, sendo conhecido por ter feito parte do Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP) que operou atentados bombistas no país após o 25 de Abril.

Quem são os novos deputados da Iniciativa Liberal

Os cursos de economia e direito dominam nos CVs dos novos deputados da Iniciativa Liberal, que se vão juntar a João Cotrim de Figueiredo, e que, na sua maioria, têm menos de 50 anos.

Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente do partido é economista, Carla Castro, outra das eleitas e coordenadora do Gabinete de Estudos da IL, também é economista e doutorada em gestão. Igualmente ligado a essa área está Bernardo Blanco, licenciado pela Católica Lisbon School of Business and Economics e mestrando no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, e assessor parlamentar do partido.

A bancada da IL será igualmente composta por Rodrigo Saraiva, consultor de comunicação, chefe do gabinete da equipa parlamentar da IL e membro fundador do partido, Patrícia Gilvaz, licenciada em Direito, Joana Cordeiro, gestora de marketing e conselheira nacional e suplente da Comissão Executiva do partido, e Rui Rocha, o mais velho dos sete, com 51 anos, licenciado em Direito e gestor de recursos humanos. É membro da comissão executiva da IL.

Por fim, estreia-se ainda no Parlamento português, o ex-eurodeputado pelo Bloco de Esquerda e atual dirigente e fundador do Livre Rui Tavares. O historiador é também vereador sem pelouro na Câmara de Lisboa.









