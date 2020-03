Quem é o youtuber mais influente de Portugal?

A área do entretenimento é a que tem maior destaque no ranking de influência dos youtubers portugueses

Jovens, famosos e criadores de conteúdos digitais.Este fim-de-semana ficou a conhecer-se a lista dos “Youtubers mais influentes de Portugal” num ranking lançado pela Forbes Portugal que analisa a dimensão do impacto digital de cada um dos criadores de conteúdos da maior plataforma de alojamento de vídeos do mundo: o YouTube.



No topo da tabela, com um nível de influência de 30,5 pontos, está pelo segundo ano consecutivo Paulo Borges, mais conhecido por Wuant, que integra a categoria de entretenimento e conta com mais de três milhões de subscritores. Pedro Lopes é sócio gerente da Plug Media Group, que produz conteúdos e agencia influencers. Na lista dos representados incluem-se sete youtubers em contrato de exclusividade, um dos quais é Wuant. Ao Contacto, Pedro Lopes explica que Paulo Borges“é por muitos considerado o pai do youtube em Portugal, porque já anda aqui a brincar a isto há mais de dez anos”. O representante do jovem de 24 anos diz que “Paulo e o Wuant acabam por ser praticamente a mesma pessoa mas a forma como o Paulo descreve o Wuant é que é uma versão dele exagerada”.

Segundo o agente, os conteúdos que Wuant disponibilizou ao longo destes dez anos “têm vindo a variar”, embora sempre se tenham dirigido a público mais novo, o que agora ambiciona mudar uma vez que “gostaria de começar a atrair pessoas da sua idade também”, comenta. Paulo Borges que começou por publicar vídeos sobre videojogos, já se estreou na área da música e até publicou “O Início”, um livro de banda desenhada em que conta história do seu percurso.

A plataforma Social Blade estima que a faturação de Wuant varia entre os 3 mil e os 47 mil euros mensais, dados que o seu agente não confirma “o que circulam são estimativas que não são certeiras, de todo”. No entanto, explica que “o dinheiro que o Paulo faz é através da publicidade, alguma presença que faça num espetáculo, eventos como a futurália, ou quando vai à televisão”.

Ser youtuber não é ainda uma profissão aceite pela Autoridade Tributária em Portugal. Pedro Lopes diz que esta é “uma luta que o Paulo tem há muitos anos”. “Tentar profissionalizar a atividade, pois não existe na atividade tributária, uma designação para a profissão deles e também não são considerados entertainers. É uma guerra que andámos a tentar resolver há alguns anos”, comenta. Segundo Pedro Lopes, Wuant, tal como “ a maior parte dos youtubers” mais experientes, tem uma empresa aberta: “o que eles fazem é uma atividade de publicidade às vezes através do youtube, outras do Instagram, mas essencialmente a tentar explorar aqui audiência e maximizar o seu alcance também”. As publicações dos youtubers portugueses estiveram sob análise entre setembro de 2018 e o mesmo mês de 2019 e entre os fatores em avaliação estão o número de seguidores, as visualizações, as interações e ainda a percentagem de vídeos e posts patrocinados, as campanhas publicitárias, as participações em eventos e o lançamento de livros, revistas, músicas ou podcasts.

No ranking, o segundo lugar é de Diogo Silva, conhecido por Windoh, com um nível de influência de 23,5 pontos e mais de 1 milhão de subscritores. Os seus conteúdos também fazem parte da categoria de entretenimento, área que domina e que o levou a ser participante no concurso televisivo “A Máscara”, na SIC, no qual chegou às meias-finais.

Diogo é um dos amigos mais próximos de Paulo Borges e é namorado da Ângela Costa, mais conhecida por Angie Costa, a youtuber que ficou em terceiro lugar do ranking lançado pela Forbes Portugal. Com um nível de influência de 22,7 pontos, os seus conteúdos também se incluem na categoria de entretenimento e têm mais de 400 mil subscritores.

No quarto lugar do ranking, com conteúdos na área dos videojogos e 21,2 pontos surge António Ramos, famoso D4rkFrame, com mais de 4 milhões de subscritores no YouTube. O quinto lugar com 17,8 pontos é de Mafalda Sampaio, que partilha conteúdos sobre moda e beleza e é seguida por 230 mil subscritores.

Seguem-se no campo dos videojogos, Ricardo Fazeres, mais conhecido por RicFazeres com 16,7 pontos e seguido por 781 mil subscritores e Tiago Saramago, Tiagovski com 957 mil subscritores e 15,5 pontos de influência.

Nuno Agonia, que cria conteúdos na área da tecnologia está em oitavo lugar do ranking com 14,6 pontos de influência e 1,33 milhões de subscritores e segue-lhe no nono lugar João Sousa, na área do entretenimento com 12,9 pontos e 768 mil subscritores. O décimo lugar da tabela, com 12,8 pontos é de Helena Coelho, criadora de conteúdos na área de moda e beleza com 205 mil subscritores.

O Fenómeno Youtuber

A Internet é uma dimensão paralela do mundo físico e com as diferentes gerações surgem diferentes ídolos e hábitos de consumo no mundo do entretenimento. Com o desenvolvimento do mundo digital surgiram plataformas que deram palco a vozes que se demarcaram nos mais variados nichos de mercado. Dos jogos, aos tutoriais de maquilhagem ou aos “sketches” humorísticos, jovens portugueses criadores de conteúdos invadiram o YouTube ao longo da última década e fizeram dele a sua segunda casa.

Com as diferentes redes sociais e plataformas surgiram personagens de destaque cujos números de seguidores, visualizações e gostos permitiram que o mercado os considerasse influentes e assim nascesse um novo tipo publicidade.

Alguns têm milhões de seguidores, o que lhes dá uma responsabilidade social acrescida quando a plateia é maioritariamente formada por crianças e jovens. Recentemente, uma investigação da Rádio Renascença denunciou vários youtubers portugueses que promoveram “durante vários meses sites de apostas online sem licença para operar em Portugal”.

Alguns dos youtubers mais seguidos pela plateia assídua da plataforma, como é o caso de Wuant e Windoh e que reúnem mais de dez milhões de subscritores no total, promoviam sites como o Blaze ou o Drakemall, o que levou a que o YouTube bloqueasse muitos desses vídeos.

Na altura, um porta-voz da Google,empresa proprietária do YouTube, disse exigir aos criadores que garantissem que o seu conteúdo cumpra as “leis locais” e as “diretrizes da Comunidade do YouTube”, o que deverá incluir o “facto dos criadores anunciarem que se trata de 'product placement' ou conteúdo pago nos seus vídeos de forma a que os espectadores sejam informados adequadamente”.

Wuant, que já produz vídeos para o YouTube há mais de uma década, não parece ter compreendido a dimensão do problema. Quando viu os seus vídeos retirados escreveu no Twitter “O YouTube removeu o meu último vídeo porque o patrocinador quebra os termos de serviço.

Gostava de voltar aos tempos em que nada disto importava, sem nos preocupar com 1001 merdas para postar um vídeo. Vão haver menos vídeos temporariamente, obrigado pelo apoio pessoal.”

Do privado para o ecrã

A linha que divide o que é conteúdo público e a vida privada destas estrelas digitais é ténue, já que é motivo de atração de visualizações e reacções dos internautas. Por vezes, simulam intrigas e paródias para atrair mais visualizações, como foi o caso de Angie Costa e Mafalda Creative, que numa “mega produção” quiseram criar uma paródia aos “bifes” (desentendimentos) que existem entre youtubers e assim criaram uma série de vídeos para enganarem os seus seguidores.

Pedro Lopes, agente de Wuant garante que esta gestão de conteúdos “nunca é fácil, principalmente para estas celebridades do digital que vivem muito à base disso. Um criador de conteúdos normalmente não consegue dissociar a sua própria marca da vida pessoal, caso contrário passa por não credível, ou por duas pessoas distintas, não é orgânico”, explica.

Terá sido a vontade de estar próximo dos fãs e de lhes comunicar o que se passa na sua vida pessoal que levou Wuant e Owhana (Ana) a publicarem um vídeo que levantou ondas na internet na passada sexta-feira. Wuant tornou-se o assunto mais mencionado no Twitter durante todo o dia depois de ter partilhado um vídeo em que anunciava, juntamente com “Owhana”, o final do relacionamento de já durava há cinco anos.



A polémica surgiu a partir dos seguidores de Wuant que não tiveram meias medidas no julgamento do comportamento “frio” do jovem que falava durante a maior parte do vídeo, enquanto Ana “ainda com ranho”, vai chorando e participando de vez em quando, enquanto sentada na cadeira ao lado. Pedro Lopes, explica que o casal “sempre partilhou o que se passava nas suas vidas pessoais, até porque têm uma exposição brutal, principalmente cá em Portugal. Por isso, o que aconteceu efetivamente, foi uma tentativa consentida por ambas as partes, apesar da polémica que se gerou, de explicar à audiência em ante-mão o que é que tinha acontecido”.

Apesar do ex-casal já ter “muita experiência em lidar com este tipo de situações, não é um assunto fácil, é muito pessoal e podiam não o ter feito. Para o Paulo, naturalmente, está a ter um impacto mais negativo mas foi uma situação surgida entre eles, que já falaram e já resolveram entre eles como adultos que são. Tudo o resto acaba por ser polémica gerada pela internet e seguidores mais jovens, o que já era expectável".

Upload, uma Casa dos Youtubers 2.0

A Plug Media Group, segundo Pedro Lopes, vai além do agenciamento de youtubers e está também dedicada à produção de conteúdo. É daí que surge a “mega produção” Upload, que pretendem que “seja um dos projectos mais ambiciosos de sempre para o Youtube português”. “São essencialmente uma Casa dos Youtubers 2.0, com uma produção muito maior”, descreve. Nas primeiras 48 horas desde o lançamento do canal que seguirá a vida de dez dos “maiores youtubers de Portugal” a viver em conjunto numa casa luxuosa, conseguiram alcançar mais de 100 mil subscritores “o que prova a influência deles”, explica o sócio gerente da empresa.

Uma vez que Owhana e Wuant terminaram a relação, apenas nove dos primeiros dez elementos estão a viver na mansão Upload. Wuant, Windoh, Nuno Moura, Numeiro, Torres, Ritinha, Diogo Costa, Edu Silva e João Sousa são os jovens que estão a “viver e trabalhar em conjunto” para produzir conteúdos para os seus canais, com o objetivo de atrair mais fãs, visualizações e consequente lucro financeiro.

