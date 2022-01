E de repente a campanha tornou-se fofinha. À falta de melhor, os candidatos com animais de estimação puseram-nos a falar por eles, para ver se a coisa pega.

Opinião Portugal 3 min.

Opinião

Que fofura

Luís Pedro Cabral E de repente a campanha tornou-se fofinha. À falta de melhor, os candidatos com animais de estimação puseram-nos a falar por eles, para ver se a coisa pega.

E de repente a campanha tornou-se fofinha. Será que a generalidade dos partidos com assento parlamentar congeminou uma acção coordenada para abalar o ilusório crescimento do eleitorado do PAN? Será que acham que este crescimento não é ilusório? Será que os políticos já acusam o desgaste de tanto se ouvir? Será um daqueles casos clássicos de lenga-lenga em modo repeat? Será que não são apenas os eleitores a acusar uma certa overdose sufragista, mesmo sabendo que as médias de abstenção estão acima dos 50 por cento? Ou será que já ficaram sem coisas para dizer a pouco mais de uma semana das legislativas? Não é de descurar qualquer uma das hipóteses, sendo para o caso perfeitamente arbitrária a ordem dos factores.

À falta de melhor, os candidatos com animais de estimação puseram-nos a falar por eles, para ver se a coisa pega. E foi assim que passámos a conhecer o gatito Zé Albino, que passou a estrela público-privada, sendo dos poucos animais que nos poderia dar pistas sobre o que é viver com uma maioria absoluta de Rui Rio. Será que o pobre (salvo seja) do felino, tem de ouvir o dono a ensaiar o tronido de uma G3, ratátá noite e dia, a quantidade de discursos que o líder do PSD teve de ensaiar nos últimos tempos, a começar pela discussão do Orçamento de Estado na Assembleia da República, continuando no confronto com Paulo Rangel e o seu bando de detractores nas directas, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, nas indirectas, a pré-campanha, os debatezitos, finalmente, a estrada. A campanha eleitoral está para os políticos como o Verão para os cantores pimba.

A campanha-animal decorre no Twitter, com a entrada em cena de Camões, que curiosamente não tem saída nas escolas. Camões é o gato de Rui Tavares. Não se pode dizer que seja um gato livre, exactamente por ser de Rui Tavares, mas vê-se que é um felídeo de pêlo sedoso e uma certa altivez, embora distraído das coisas mundanas, como os ratos, como é apanágio dos intelectuais. Camões dá um certo ar de gato melómeno que nas horas vagas aprecia o silêncio, saboreando um copo de whiskas de 20 anos.

A Acácia, a rabbit-anã de André Ventura, já nós conhecíamos de outras núpcias eleitorais. A Acácia é um excelente exemplo de como um coelho consegue ser mais coerente que certos líderes que para aí andam, a saltitar de candidatura em candidatura, dizendo mal do sistema que o legitimou. É claro que Ventura tinha de arranjar um pet que não o contrariasse. Os coelhos rosnam quando estão zangados, de vez em quando mordem, mas é garantido que não ladram. Têm medo de tudo, incluindo a própria sombra. São vegetarianos, comem cenoura, feno, pelletes, roupa, caixas de cartão, fios eléctricos, debitam bolinhas e urinam por todos os cantos, até alguém lhe dizer chega. E, já se sabe, reproduzem-se mais rápido que a ignorância.

Bala, a cadela de João Cotrim de Figueiredo, sai ao dono no marketing. Tem noção de câmera, fotogenia, um certo pedigree neoliberal, ladra com timing, desata a correr quando fareja um osso.

Com a campanha neste estado, é de todo aconselhável que os outros candidatos arranjem rapidamente um animal de estimação. Ou, se o têm, que o mostrem, que os eleitores estão ansiosos. Pedindo antecipadas desculpas pelo atrevimento, poderíamos sugerir uma catatua para Inês de Sousa Real. As catatuas são aves psitaciformes, da família Cacatuidae, já têm o natural ruído "castrati" e, em geral, não servem de muletas. Podíamos chamar-lhe, sei lá... Paninhas?

A Chicão, que continua sob o efeito dele próprio, talvez fosse apropriado um Afghan Hound, canídeo aristocrata, daqueles que aparecem vestidos de lorde em pinturas hiperrealistas. Chamar-lhe-íamos Sôtor. A António Costa um peixinho de aquário chamado Moedas. E a Jerónimo de Sousa, quando regressar às lides, talvez não ficasse mal um piriquito orwelliano chamado Pochette. Seria demais uma tartaruga chamada Avante.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.