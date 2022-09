Que a Cultura dos Socialistas deite pela borda fora as celebrações, os foguetórios, as cerimónias e o estilo áulico e de circunstância.

Portugal. Que a política da cultura acabe com os foguetórios

Diogo RAMADA CURTO Que a Cultura dos Socialistas deite pela borda fora as celebrações, os foguetórios, as cerimónias e o estilo áulico e de circunstância. E que o Ministro da Cultura, com a sua larga experiência mediática, dê o exemplo, indo ao arrepio da propaganda e dos rituais festivos, centrando-se na valorização das instituições e em quem nelas trabalha.

A 20 de Julho de 2022, o Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva considerou que as adversidades enfrentadas pelo Governo (subentenda-se, o Covid e a Guerra na Ucrânia) contribuíam para dar maior clareza na identificação das tarefas principais que eram da sua competência. A notícia consta do portal do Governo, onde são especificados os dois objectivos estratégicos, a saber, a modernização da sociedade e a protecção social. Em princípio, no papel, nada a opor.

Em função de tais fins, acrescentou o referido Ministro, já tinham sido tomadas várias medidas. Desde a descentralização à valorização das carreiras (premiando os doutorados com salários mais altos). Sem esquecer a racionalização do Serviço Nacional de Saúde, as medidas contra a precariedade e por um trabalho digno, a contenção do preço da electricidade, o aumento das pensões com retroactivos desde Janeiro, o favorecimento da circulação dos trabalhadores da língua portuguesa e a atracção dos nómadas digitais. Se este último ponto se afigura mais enigmático, os outros só podem reunir um amplo consenso, mesmo que não se saiba bem em que é que resultaram.

No que respeita à área da cultura, duas medidas foram destacadas. Por um lado, foi anunciado que estava em curso a programação da rede de teatros e cineteatros, tendo em vista a democratização da cultura por todo o território (resta saber ao certo como estão a ser praticados os financiamentos). Por outro lado, especificou-se a abertura da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, para mostrar o que de mais inovador se faz no País.

Aqui começam os problemas. Ao anunciar a última medida citada, o Ministro da Cultura procurou corrigir uma ideia, cuja formulação já fora tentada duas vezes, sempre de forma errada. Primeiro, o Programa com que o Partido Socialista se apresentou às últimas Eleições falava da criação de um Museu de Arte Contemporânea. Depois, alguém deve ter reparado que essa mesma instituição existia desde 1911, por isso, no Programa do Governo, foi preciso encontrar uma outra formulação: “criar o Museu Nacional de Arte Contemporânea, a partir do existente Museu do Chiado, tendo em vista um museu mais vasto dedicado à arte contemporânea nas suas diversas manifestações”. Contudo, as coisas não ficaram por aqui, pois o Ministro da Cultura ensaiou uma terceira formulação, em que passou da criação de um museu (que já estava criado!) para a ideia flexível e porventura mais moderna de “rede”. Santa paciência! Não revelarão estas oscilações falta de informação e desconhecimento das instituições de cultura?

De qualquer modo, a simples constatação dessas andanças linguísticas sugere que o Ministro da Cultura tem boas intenções e procura ter uma visão clara das áreas onde quer desenvolver uma estratégia de modernização. Por isso mesmo, entendeu por bem inscrever no programa do seu governo “seis prioridades”, a saber, “a promoção do livro e da leitura; o património cultural; a criação artística; a promoção do cinema e do audiovisual; a descentralização; e a internacionalização”. Para que não restassem dúvidas, especificou que as duas últimas prioridades se relacionavam “com todas as demais, contribuindo para o seu desenvolvimento”. Acrescente-se que são áreas de actuação, para as quais existem instituições próprias, logo, o importante é fazer com que elas funcionem.

Nesse sentido, pouco importa que as medidas anunciadas em finais de Julho saibam a pouco e estejam talvez imbuídas dos tiques de propaganda e lampejos de comunicação a que o governo não consegue fugir. Para que não haja dúvidas: a referência aos nómadas digitais insinua, talvez, que a internacionalização está em marcha e que eles estão a chegar... e através da criação de duas redes, devidamente financiadas, de cineteatros e de arte contemporânea concretiza-se a famigerada descentralização.

Do ponto de vista da Cultura, insisto, tais medidas sabem a muito pouco. Agosto chegou e tudo parece ter parado. Mas, longe de entrar no bota-abaixo, vale a pena atentar no elenco de medidas preconizadas no Programa de Governo que é muito mais vasto. Entre elas, constam a criação de um Museu Nacional de Fotografia, com dois núcleos (mas não valeria mais a pena falar simplesmente da reconversão do Centro Nacional de Fotografia instalado na Cadeia da Relação do Porto?), e de um Arquivo Sonoro Nacional.

Em tempos que serão sempre de vacas magras, melhor será desconfiar da criação de mais instituições, redes e de excessivas estratégias a desenvolver. Talvez valha mais a pena identificar dois ou três pontos que se afigurem exequíveis e discuti-los. Refiro-me, em primeiro lugar, à alocação das verbas do PRR (vulgo, bazuca) a investir em obras infraestruturais e na digitalização. Bom será que se esclareçam os montantes a ser investidos e que sejam justificados. No entanto, noto que os números que circulam pela Torre do Tombo e pela Biblioteca Nacional, no que à digitalização diz respeito em regime de contratos com empresas privadas, são simplesmente assustadores.

Pois revelam que as próprias instituições não irão ter direito a nenhum outro tipo de investimento (em pessoal especializado, na sua formação, na catalogação que é morosa, no restauro, na encadernação que foi descontinuada, na compra de livros, manuscritos e na manutenção de bases de dados). Um afã digitalizador – pseudo-moderno, por ser tecnológico – que favorece contratos com empresas privadas, deixando as instituições à mingua. Enfim, um disparate pegado que necessitaria de uma outra poinderação.

Contudo, há um ponto do Programa do Governo que merece atenção, por ser passível de ser aplicado a todas as instituições sob a alçada do Ministério da Cultura. É quando se diz, a respeito da reorganização da Direcção-Geral do Património Cultural, que se impõe “definir e implementar um modelo de gestão dos museus assente na sua maior autonomia”.

Estou convencido que o Ministro da Cultura – com a sua larga experiência mediática e que se confronta, agora, com uma máquina burocrática que tem de ser qualificada – , ao procurar alcançar esse objectivo de dotar as instituições de condições para que sejam autónomas, vai ter de abandonar as palavras vãs, as lógicas da propaganda e as políticas de celebração, do espectáculo ou dos foguetórios mediáticos. Para, finalmente, se centrar no trabalho das instituições, a começar pela valorização de quem nelas trabalha.

Infelizmente, a cultura nos governos de António Costa tem-se caracterizado por uma série de foguetórios inconsequentes. Uma vez posto de lado João Soares, sucederam-se dois ministros fraquíssimos. Nunca se percebeu bem o que andaram a fazer. Dois acontecimentos principais de muito triste memória, por representarem o esbanjar à tripa-forra, terão ainda de ser esclarecidos e aguarda-se a prestação de contas públicas.

Refiro-me à representação portuguesa na Feira do Livro de Guadalajara, com verbas milionárias e resultados que nunca foram avaliados, e a essa silenciosa Estrutura de Missão para as Comemorações de Fernão de Magalhães que se irá prolongar ainda por mais uns anos. A propósito desta última, onde ocorreu o lançamento dos célebres botes com ambições científicas que fariam Portugal voltar à sua vocação marítima, mais a rede e cidades magalhânicas que se esgotou numa série de passeatas?

Para trás, ficaram os dez milhões gastos nas Comemorações do Centenário da República e, ainda, nos tempos de Cavaco Silva, a Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Nesta mesma linha e não por acaso, o politólogo Pedro Adão e Silva, à data da sua nomeação para Ministro da Cultura, superintendia a Comissão das Comemorações do 25 e Abril.

Elenco todas essas comissões e celebrações, como Gil Vicente evocava Belzebu, ou seja, para que nos vejamos livres delas. Os foguetórios e as ansiedades propagandísticas de encher o olho que delas derivam não podem ser confundidos com o trabalho a fazer no seio das instituições de cultura. Por considerar que foram elas as que sofreram com as políticas da propaganda e das comemorações, será agora tempo de lhes dar prioridade.

Estou, muito sinceramente, convencido que – no Museu Nacional de Arte Antiga, no Museu de Arte Contemporânea (que não tem de ser criado de novo, nem de ser transformado em rede, para dar a ilusão que somos modernos), na Biblioteca Nacional, na da Ajuda ou na Biblioteca Pública de Évora – os seus responsáveis anseiam por essa mesma autonomia institucional de que fala o Programa do Governo, que terá de vir acompanhada dos respectivos meios financeiros.

Arriscaria mesmo dizer que os responsáveis por essas instituições não precisam de lições acerca da modernização, nem da sua internacionalização. Do que necessitam é dos meios para desenvolver os seus próprios programas, a começar por algo que se lhes afigura essencial: dispor da capacidade de recrutar e nomear os melhores técnicos, pagando-lhes um salário que seja compensador.

Insisto neste último ponto, que está de acordo com uma das medidas já tomadas (mas cujos efeitos ainda não reparei que estivesse a acontecer), por saber um pouco o que se passa. Por exemplo, o Museu Nacional de Arte Antiga tem hoje de três a seis vezes mais visitantes que na década de 1990 e metade dos funcionários nos seus quadros. O saber acumulado por conservadores e guardas, por não existir renovação do pessoal, não foi ou corre o risco de não ser passado às novas gerações. O mesmo se passa em muitas outras instituições.

Mais concretamente, como poderá um arquivista, um bibliotecário ou um conservador de museu, todos num baixo escalão de técnico, sem horizonte de promoção digno, levando menos de mil euros para casa ao fim do mês, sentir-se motivado no seu trabalho especializado e ter orgulho na instituição pela qual responde todos os dias? E quanto ganha um director das instituições apontadas, sendo que alguns nem equiparados a directores-gerais se encontram?

Em suma, o que aqui se sugere de modo construtivo é que a Cultura dos Socialistas deite pela borda fora as celebrações, os foguetórios, as cerimónias e o estilo áulico e de circunstância. Um longo ciclo de décadas, baseado em ideias toscas de propaganda, deu em quase nada. E que o Ministro da Cultura dê o exemplo e vá ao arrepio da propaganda e dos rituais festivos, que António Ferro conheceu bem. Em vez disso, que o Estado invista numa política de reforço das instituições e de valorização de quem nelas trabalha. Todos aqueles que fazem as instituições de cultura, ou seja, quem nelas trabalha no dia-a-dia, os seus próprios directores e funcionários, não têm de receber lições. Mais: serão eles os primeiros a querer prestar contas, na condição de que lhes seja assegurada a sua autonomia e que lhes devolvam o seu sentido de responsabilidade.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).



