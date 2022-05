As quatro crianças chegaram a estar internadas mas não apresentam "complicações graves" e já estão recuperadas.

Direção-Geral da Saúde

Quatro casos suspeitos de hepatite aguda infantil em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou em comunicado que, até esta quarta-feira, tinha recebido a notificação de quatro casos suspeitos de hepatite aguda infantil "de etiologia desconhecida".

As crianças "entre sete meses e oito anos, apresentaram um quadro clínico de hepatite aguda" e, de momento, estão em curso a avaliação laboratorial complementar e a avaliação epidemiológica", lê-se no texto. Apesar de terem estado internadas, nenhuma terá tido "complicações graves" e já estão recuperadas.

Os casos suspeitos foram identificados nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. A DGS revela que "todos testaram negativo para hepatite A, B e C e SARS-CoV-2".

Uma vez que a doença tem causa desconhecida, a Direção-Geral da Saúde recomenda "o reforço de medidas gerais de proteção individual, como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfícies".





