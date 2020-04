Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, em Portugal, revela ao Contacto como vai ser o 1º de Maio em tempo de pandemia e alerta para a situação difícil que estão a viver cerca dois milhões de portugueses.

“Quase metade dos trabalhadores portugueses sofreram uma redução brutal dos seus rendimentos”

Amanhã, sexta-feira, pela primeira vez em mais de 30 anos de vida sindical, Isabel Camarinha celebra o 1º de Maio como secretária-geral da CGTP. Irá discursar na Alameda, em Lisboa, como é tradição, mas desta vez, para uma plateia muito reduzida, ao invés dos milhares de trabalhadores e famílias que habitualmente ali fazem a festa. A pandemia assim o obriga.

Ao Contacto a dirigente fala da atual situação difícil que estão a viver cerca de dois milhões de trabalhadores portugueses, quase metade do total da população trabalhadora portuguesa. Domingo, o Contacto irá publicar a segunda parte da desta entrevista exclusiva, àquela que é a primeira mulher na liderança da mais antiga e maior central sindical do país.



Vai ser o seu 1º de Maio como secretária-geral da CGTP, mas num contexto de pandemia que obriga a que a Alameda vá estar, pela primeira vez, praticamente vazia. Como se está a sentir?

Naturalmente, será um 1º de Maio diferente, mas vou celebrá-lo com todo o orgulho. Vamos estar na Alameda nas condições que nos forem possíveis. Vai ser um grande 1º de Maio porque vão estar lá, com o respeito pelas medidas de segurança sanitária, representantes de todos os trabalhadores, dos reformados e pensionistas, que não podem estar presentes. Vamos fazer ouvir a voz de todos e de quem nunca desiste da representação dos trabalhadores. Sei que a voz dos que estarão presentes soará como a voz das centenas de milhar que costumam participar nas nossas manifestações, mas que este ano estarão em casa. Além de Lisboa, também haverá celebrações por todo o país, respeitando sempre todas as medidas de segurança, que o vírus impõe. A GCTP celebra esta ano 50 anos no dia 1 de outubro, e este ano o 1º de Maio comemora 130 anos e será a voz de todos os que exigem respeito, dignidade, melhores salários, condições de vida e agora nesta fase direitos de prevenção da saúde e que não sejam atropelados estes direitos dos trabalhadores.

Há milhares de trabalhadores portugueses em dificuldade devido à crise pandémica.

Somos um pouco mais de quatro milhões de trabalhadores no ativo, e neste momento há um milhão e oitenta e cinco trabalhadores em lay off e 353 mil no desemprego. Mas há também trabalhadores independentes, a maioria deles a recibos verdes que neste momento têm os seus rendimentos brutalmente reduzidos, e que deveriam ter vínculos às empresas. Ao todo anda perto dos dois milhões. É uma brutalidade!

Quer dizer que praticamente metade dos trabalhadores portugueses está com dificuldades?

Metade deles estão com uma redução brutal do rendimento, muitos sem emprego e muitos com os seus trabalhos em risco pois as suas empresas estão em lay off e muitas delas poderão depois aproveitar e fazer rescisão de contratos.

Uma dimensão destas de tanta gente em dificuldade nunca aconteceu?



Nunca aconteceu. O mundo nunca viveu algo como esta pandemia, mas o número de trabalhadores em dificuldade poderia bastante menor e sem estas consequências. As medidas adotadas deveriam garantir os postos de trabalho e a retribuição. Não é uma consequência obrigatória do surto existir esta redução dos trabalhadores. Vamos ver se aquelas empresas que se aproveitaram do lay off sem necessidade, em julho ou agosto não vão distribuir dividendos. Isso será um escândalo maior.

"Exigimos a proibição dos despedimentos"

Itália proibiu o despedimento por motivos económicos, durante dois meses. O governo português deveria adotar a mesma medida?

A CGTP desde a primeira hora que exige que haja a proibição de todos os despedimentos, incluindo os que não são oficiais, como a caducidade de contrato a termo, recibos verdes, ou de trabalhadores em período experimental. São muitos milhares de trabalhadores nesta situação. E serão os primeiros a ser mandados embora. As medidas do governo são muito desequilibradas e a favor das empresas. Na legislação que tem sido aprovada, os trabalhadores não vêm garantido os seus postos de trabalho. Há grandes e médias empresas que se aproveitaram do lay off e não precisam, como é o caso da Renault ou da Fnac. A sua situação financeira permite bem a continuação da retribuição dos trabalhadores, mas não, estão a aproveitar-se do lay off simplificado para que seja a segurança social a paga 70% dos 2/3 dos salários que os trabalhadores vão receber. Um aproveitamento inaceitável que o governo está a deixar acontecer.

Neste cenário de desemprego como irá ser a recuperação económica do país?

Este momento excecional exige ter medidas excecionais e a questão do emprego e retribuições tinha de ser garantida pelo estado e não está a acontecer. Isto aumenta esta crise económica que vivemos, devido à pandemia, mas também às medidas erradas adotadas. Com este nível de desemprego, o consumo das famílias será baixo e isso irá ter consequências na atividade económica. Precisamos que haja rendimentos para haver consumo, os rendimentos é que fazem tudo mexer, até a produção nacional, porque precisamos de incentivar a produção nacional. Já tivemos uma reunião com o governo para apresentar as nossas reivindicações e temos estado a exigir estas medidas para a recuperação do país.

O regresso ao trabalho começa agora em maio. A CGTP considera que estão garantidas as medidas de segurança sanitária nas empresas?

Não. Verificamos muitos "atropelos" aos direitos dos trabalhadores, mesmo ao nível da sua saúde. Há empresas que não estão a cumprir os direitos de saúde, segurança e higiene no local de trabalho. Há trabalhadores nos que não têm garantia do distanciamento necessário para prevenir o contágio. É onde há maior risco. E na retoma gradual em maio, tem de haver regras obrigatórias que as empresas terão de cumprir. Tem também de ser as empresas a assegurar a distribuição do equipamento dos trabalhadores. Neste momento, há empresas que estão a obrigar os trabalhadores a comprar a própria máscara, isso está a acontecer com os trabalhadores do comércio, por exemplo, dos supermercados.

