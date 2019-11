Quase metade dos portugueses são do Benfica

Em Portugal, 46% dos habitantes com mais de 18 anos diz ser do clube da Luz, 24,7% do Porto e 23,8% do Sporting, revela uma nova sondagem. Veja quem está em 4º e 5º lugar.

Em Portugal, 46% dos habitantes com mais de 18 anos diz ser do clube da Luz, 24,7% do Porto e 23,8% do Sporting, revela uma nova sondagem. Veja quem está em 4º e 5º lugar.

Benfica, Porto e Sporting, os três grandes conquistam 94,5% das preferências dos portugueses com mais de 18 anos, quando o tema são os clubes de futebol ‘do coração’. Isto de acordo com uma sondagem da Intercampus realizada para o Correio da Manhã e cujos resultados são hoje divulgados por este diário.



Só o Benfica possui 46% dos adeptos, o que representa 4,5 milhões de portugueses. Em segundo e terceiro lugar vêm o Porto e o Sporting. Os dois juntos ultrapassam, por pouco, o clube da Luz.

2,4 milhões de portugueses (24,7%) torcem pelo FC Porto, enquanto apenas menos 100 mil têm o leão ao peito, ou seja, 2,3 milhões de portugueses (23,8%) assumem-se como sportinguistas.

Como as estatísticas indicam, lembra o CM, a população com mais de 18 anos, em Portugal, está estimada em 9,8 milhões de pessoas. Se atendermos aos resultados desta sondagem, 9,2 milhões revela defender um dos três principais clubes do país. E quase todos assumem ter simpatia por algum clube de futebol.

No top cinco das preferências, e muito longe dos anteriores seguem-se dois clubes do Minho, o Sporting de Braga com 147 mil torcedores (1,5% dos portugueses) e o Vitória de Guimarães com 0,8% de simpatizantes.