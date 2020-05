Governo português ainda não definiu medidas sanitárias para acompanhar o regresso dos emigrantes a Portugal, mas adiantou que haverá articulação com os países de acolhimento

Quarentena para emigrantes? Vai depender do "dinamismo do surto"

Ana TOMÁS Governo português ainda não definiu medidas sanitárias para acompanhar o regresso dos emigrantes a Portugal, mas adiantou que haverá articulação com os países de acolhimento

O governo português ainda não decidiu as condições em que se fará o regresso dos emigrantes ao país. Na habitual conferência de imprensa diária de análise ao boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, afirmou que para já ainda não está decidido que os emigrantes que regressem a Portugal sejam obrigados a ficar em quarentena.

Portugal. Número de mortos por covid-19 volta a subir Foram registados 19 novos casos mortais, mais 10 que no dia anterior. Número diário de infetados também voltou a aumentar.

"Ainda não temos nada definido" frisou, questionado pelos jornalistas sobre aquela possibilidade, que na vizinha Espanha passará a ser regra a partir desta sexta-feira, 15 de maio, para quem entrar no país.

António Lacerda Sales adiantou que o regresso dos emigrantes terá "medidas de segurança devidamente programadas" e que as ações sanitárias que possam vir a ser tomadas em relação a quem viaje do estrangeiro para Portugal, como a obrigatoriedade de quarentena, "serão articuladas com os diferentes países de proveniência” e terão em conta "o dinamismo do surto".

Governo português desmente notícia de proibição de emigrantes visitarem Portugal no verão O ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado garantindo que os emigrantes poderão visitar Portugal nas férias.

O secretário de Estado, que disse que Portugal está também em contacto permanente com Espanha para articular medidas relativas à gestão da fronteira, adiantou que será preciso “perceber quais foram os resultados do desconfinamento” e que qualquer decisão terá de ter "flexibilidade" e "proporcionalidade”.



"Dentro de algum tempo penso que poderemos começar a fazer algum balanço e a ter algumas respostas”, rematou.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.