Um agente da PSP foi apanhado pelas câmaras de segurança do aeroporto a esvaziar uma carteira perdida de um turista que lhe foi entregue para devolução por um segurança privado. O polícia foi suspenso pela instituição.

PSP rouba 300 euros a turista no aeroporto de Lisboa

Um agente da PSP foi apanhado pelas câmaras de segurança do aeroporto a esvaziar uma carteira perdida de um turista que lhe foi entregue para devolução por um segurança privado. O polícia foi suspenso pela instituição.

Um agente da PSP estava de serviço, no Aeroporto de Lisboa, quando um turista perdeu a carteira no interior das instalações aeroportuárias. O turista participou do desaparecimento, e a carteira viria a ser encontrada algumas horas depois por um segurança de uma empresa privada, noticia o Correio da Manhã.



Este homem decidiu então entregar a carteira perdida ao primeiro agente da PSP com quem se cruzou, que a recebeu e garantiu que iria tratar do caso. Mas logo a seguir, numa zona pública do aeroporto que está coberta por várias câmaras de videovigilância, o polícia abriu a carteira, retirou o dinheiro que estava lá dentro, 300 euros em notas, e guardou-o num bolso. Depois, tratou de declarar a descoberta da carteira sem fazer referência ao dinheiro.



A carteira foi devolvida à vítima, que deu logo pela falta dos 300 euros e apresentou queixa contra desconhecidos. A PSP abriu uma investigação e foi demonstrado o envolvimento do agente, mal foram visionadas as imagens de câmaras no local onde aquele recebeu a carteira. O caso foi participado ao Ministério Público a 12 de outubro e, ontem, o polícia foi constituído arguido pelo crime de furto. O agente foi alvo de um processo disciplinar interno que culminou ontem com a sua suspensão e a obrigação de entregar a arma de serviço. Fonte oficial da Direção Nacional da PSP confirmou o caso ao Correio da Manhã, garantindo que "estas são situações que não podem ser toleradas a qualquer elemento da PSP".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.