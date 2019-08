Espaço para as pernas foi motivo de desentendimento com hospedeira. Ryanair chamou polícia para identificar o atual treinador do Sporting de Braga.

PSP retira Sá Pinto de avião da Ryanair

O treinador do Sporting de Braga, Sá Pinto, foi identificado esta noite pela PSP após ter sido chamada a um avião da Ryanair, em Faro, devido a um alegado desentendimento com uma hospedeira, informou fonte desta força de segurança.

“A PSP foi chamada pela tripulação de um avião porque havia um homem bastante exaltado com uma hospedeira”, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP, referindo que esta força de segurança “desconhece os motivos da exaltação”.

Já na aeronave, que tinha como destino o Porto, os elementos da PSP pediram a Sá Pinto que os acompanhasse.

“Ele acompanhou e foi identificado na Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP de Faro”, acrescentou a mesma fonte, referindo que Sá Pinto “não foi nem expulso nem detido”.

A PSP adiantou que o ex-futebolista “já não embarcou no avião” e esclareceu que, se houver queixa por parte da transportadora ou da hospedeira, a situação será comunicada ao Ministério Público.

De acordo com a versão do treinador do Sporting de Braga, Sá Pinto, um funcionário do avião da Ryanair teve uma “postura arrogante e mal-educada” para consigo e assegurou que vai agir judicialmente contra a companhia.



O antigo futebolista, em comunicado conjunto com o Sporting de Braga, condena a postura do funcionário da companhia ‘low cost’ irlandesa e garante que “irá proceder judicialmente contra esta empresa e contra o aludido chefe de cabine pela atuação tida contra a sua pessoa”.

No documento, Sá Pinto explica mesmo o que motivou a sua identificação por parte PSP e consequente abandono do voo.

O treinador luso refere que reservou lugar na primeira fila, uma vez que as restantes obrigam a “manter o joelho dobrado durante o tempo de voo”, aludindo às “graves lesões sofridas nos joelhos enquanto jogador de futebol”.

Sá Pinto lamenta que a tripulação não tenha compreendido o seu argumento e, que, por isso, “recusou iniciar o voo” com destino à cidade do Porto, “obrigando ao desembarque” do técnico.

