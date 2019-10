O vice-presidente do PSD, David Justino, considerou que há “excesso de triunfalismo” dos socialistas e afirmou que as projeções até dão mais ao PSD do que aquilo que as sondagens previam.

PSD: “Se perdermos, perdemos”

O vice-presidente, David Justino, começou por saudar o PS “pela vitória que as projeções anunciam” e não quis avançar com mais análises sem resultados detalhados.

O presidente do Conselho Estratégico do PSD antecipou, ainda assim, que se “a votação no PS se se aproximar mais dos 34% há uma pequena vitória, mais de 40% é grande vitória. No PSD 24% não nos recompensa, 31% chegamos mais perto do eleitorado”.

Tentando evitar a habitual leitura de que “todos ganham”, o dirigente recusou essa postura “ridícula”. “Se perdermos, perdemos”, concluiu.

