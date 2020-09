Em vez da candidata escolhida pelo júri, o Governo português nomeou outro candidato.

PSD questiona Conselho da UE sobre nomeação de procurador europeu no Luxemburgo

Em vez da candidata escolhida pelo júri, o Governo português nomeou outro candidato.

(hdb - Lusa) O chefe do grupo parlamentar do PSD no Parlamento Europeu, Paulo Rangel, disse este fim de semana que é “inaceitável” a interferência do Governo português na nomeação de um magistrado para a Procuradoria Europeia, com sede no Luxemburgo, e enviou questões ao Conselho da União Europeia.

Luxemburgo. Gabriel Seixas e José Guerra nomeados para Procuradoria Europeia O magistrado luxemburguês de origem portuguesa Gabriel Seixas e o português José Guerra foram nomeados para a Procuradoria Europeia, órgão independente de combate à fraude, com sede em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.

Em comunicado, o eurodeputado considera “inaceitável que tendo um júri europeu independente selecionado uma magistrada para Procuradora Europeia, ela não tenha sido nomeada por interferência do Governo português” e pede explicações quer do Conselho Europeu quer da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.



Recorde-se que o júri escolheu a magistrada do Ministério Público, Ana Carla Almeida, que se encontra a investigar casos que envolvem personalidades ligadas ao partido que sustenta o atual Governo português. No entanto, o executivo de António Costa nomeou o magistrado José Guerra para representar Portugal na sede da Procuradoria Europeia.



A Procuradoria, órgão independente de combate à fraude, tem sede em Kirchberg e deverá começar a funcionar em pleno no final de 2020. José Guerra tem um mandato de três anos no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.