PSD quer ouvir ministra da Justiça sobre nomeação de procurador europeu no Luxemburgo

O PSD quer ouvir explicações da ministra da Justiça no parlamento sobre a nomeação de José Guerra para o cargo de procurador europeu no Luxemburgo.

Os sociais-democratas consideram que a nomeação do magistrado do Ministério Público José Guerra está "envolta em polémica, uma vez que o candidato melhor posicionado no concurso aberto para representar Portugal acabou por não ser o candidato nomeado".

No texto, o PSD aponta que o comité de seleção considerou como o melhor candidato ao cargo a magistrada do Ministério Público, Ana Carla Almeida, que se encontra a investigar casos que envolvem personalidades ligadas ao partido que sustenta o atual Governo.

No entanto, esta magistrada acabou por ser preterida pelo candidato indicado pelo Governo português, um antigo colega da atual ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, "o que se afigura reprovável", considera o PSD.

A Procuradoria Europeia, órgão independente de combate à fraude, tem sede em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo, e deverá começar a funcionar em pleno no final de 2020. José Guerra tem um mandato de três anos no Luxemburgo.



