PSD. Direção de Montenegro eleita com 91,6% dos votos

A Comissão Política Nacional do presidente do PSD, Luís Montenegro, foi hoje eleita com 91,6% dos votos, superando em muito as votações obtidas pelas direções de Rui Rio e até as de Pedro Passos Coelho.

De acordo com os resultados anunciados pelo presidente da mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, votaram para a Comissão Política Nacional 721 delegados, dos quais 661 na lista para a direção, o que corresponde a 91,6% dos votos.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa encabeçava a lista da direção para a comissão que foi hoje eleita durante o Congresso do PSD.

Luís Montenegro eleito novo presidente do PSD O social-democrata Luís Montenegro foi no sábado eleito 19.º presidente do PSD com 73% dos votos, vencendo as eleições diretas a Jorge Moreira de Silva, que alcançou apenas 27%, segundo os resultados provisórios anunciados pelo partido.

No último congresso, em dezembro do ano passado, a direção de Rui Rio foi eleita com 67,6% dos votos. Em 2020, tinha alcançado 62,4% dos votos, naquela que foi então a votação mais baixa desde 2007, quando Luís Filipe Menezes obteve 61,8%.

Em 2016, a Comissão Política Nacional de Pedro Passos Coelho tinha tido 79,8% dos votos, o pior resultado de uma sua direção para este órgão. Em 2014, a sua comissão política tinha alcançado 85% dos votos, em 2012 tinha sido eleita com 88% e, em 2010, com 87,2%.

