A dois dias do encerramento da campanha e a quatro das eleições legislativas em Portugal, as sondagens são unânimes em prognosticar uma subida do PSD e um estancamento do PS. Estão agora separados por sete pontos.

Portugal 2 min.

PSD a 7 pontos do PS nas sondagens

Bruno AMARAL DE CARVALHO A dois dias do encerramento da campanha e a quatro das eleições legislativas em Portugal, as sondagens são unânimes em prognosticar uma subida do PSD e um estancamento do PS. Estão agora separados por sete pontos.

A dois dias do encerramento da campanha e a quatro das eleições legislativas, as sondagens são unânimes em prognosticar uma subida do PSD e um estancamento do PS.

Com o caso do roubo das armas da base militar de Tancos a agitar a corrida eleitoral, António Costa parece querer evitar que o tema cause mais estragos com o também primeiro-ministro a alterar a agenda de campanha para estar atento à passagem do furacão Lorenzo pelos Açores.

Já para o PSD, Tancos pode ser a bóia de salvação para evitar aquilo que praticamente todas as empresas de sondagens antecipavam: o pior resultado de sempre neste tipo de eleições. O partido liderado por Rui Rio mostrou que quer manter o assunto na ordem do dia através da conferência de líderes desta quarta-feira, onde se prevê que Tancos seja debatido.

De acordo com um estudo encomendado pela RTP e pelo Público, o PS, que esteve à beira da maioria absoluta nas sondagens, vê o PSD aproximar-se. Segundo os números da Universidade Católica, o PS (37%) poderia ter entre 97 e 107 deputados, já longe dos 116 necessários para uma maioria, mas acima dos atuais 86. Por sua vez, o PSD (30%) teria entre 79 e 87 deputados, menos do que os 89 da atual legislatura.

Numa outra sondagem diária, a tracking pool da Pitagórica, encomendada pela TSF, TVI e JN, PS (35,6%) e PSD (28,6%) estão também separados por sete pontos.

Num cenário em que o PS está cada vez mais longe da maioria absoluta, os partidos que foram determinantes para derrotar a intenção de Passos Coelho de governar há quatro anos, seguem lá atrás com BE a atingir 10% na sondagem da Católica e 9,5% no estudo da Pitagórica. Neste cenário, a formação de Catarina Martins teria entre 18 e 24 deputados. Hoje, tem 19.

Já a CDU aparece em quarto nos dois estudos de inquérito com 7,8% (Pitagórica) e 6% (Católica) com a possibilidade de eleger entre 8 e 13 deputados, menos do que os atuais 17.

Do outro lado do espectro político, o CDS não vai além dos 5% e o PAN pode duplicar o seu número de deputados chegando aos 3%, já longe das melhores previsões.

Dos restantes partidos, o Livre é o que aparece com melhores possibilidades de eleger um deputado apesar de as projeções não irem além de 1,5% (Pitagórica).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.