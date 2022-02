PS vence também no Luxemburgo

PSD aparece em segundo. Chega foi a terceira força mais votada.

O Partido Socialista ganhou também as eleições legislativas no Luxemburgo, com 39,5% dos votos. De acordo com os dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, votaram nas legislativas de 30 de janeiro 10.534 pessoas residentes no Luxemburgo, ou seja, 26,1% dos 40.277 inscritos nos cadernos eleitorais.

Os 39,5% do PS correspondem a 4.161 votos, seguido pelo PSD com 26,5% (2.795 votos), enquanto o Chega foi também a terceira força partidária no Grão-Ducado, com 12,5% (1.323 votos).

Quanto aos outros partidos, o Bloco de Esquerda obteve 3,7% (391 votos), o PAN 3,2% (345), a Iniciativa Liberal 2,3% (247) e CDU 1,9% (207). O Livre conseguiu 1,3% (140) e o CDS 1,2% (133).

A esmagadora maioria dos eleitores votou por correspondência e algumas dezenas de pessoas optaram pelo voto presencial no Consulado de Portugal no Luxemburgo.

PS e PSD vencem na emigração mas resultados finais podem ser conhecidos apenas na terça-feira Os votos dos emigrantes nas legislativas deram mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD, segundo os resultados publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mas mais de 80% dos votos da Europa foram anulados.

Nos últimos dias, soube-se que os votos de emigrantes foram anulados em mais de 20 mesas. Em causa estão protestos/reclamações apresentados pelo PSD contra a validação de votos que não estavam acompanhados de cópia do documento de identificação do eleitor, como exige a lei. Houve eleitores que não enviaram fotocópias do cartão de cidadão, como era pedido, mas os partidos tinham acordado aceitar na mesma estes votos.

