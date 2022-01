Sondagens à boca das urnas dão vitória ao partido de António Costa, com projeções entre os 37% e os 42%.

Legislativas

PS vence eleições e pode chegar à maioria absoluta

Ana TOMÁS Sondagens à boca das urnas dão vitória ao partido de António Costa, com projeções entre os 37% e os 42%.

O PS é o vencedor destas legislativas e poderá chegar à maioria absoluta se o cenário mais favorável das projeções se confirmar.

De acordo com as sondagens à boca das urnas divulgadas pelos canais de televisão portugueses, o PS obtém entre 37% a 41% ou 42% dos votos.

Já o PSD é o segundo com percentagens entre os 26% e os 35%, na melhor previsão.

A sondagem da RTP dá o PS com uma votação entre os 37% e 42% dos votos. O PSD fica em segundo lugar com 30 a 35% dos votos, de acordo com esta projeção. O Chega poderá ser a terceira força política com 5% a 8%. Segue-se a Iniciativa Liberal com 4% a 7%, o Bloco de Esquerda com 3% a 6%. A CDU deverá ter entre 3% e 5%. Já o CDS-PP deverá ter entre 1% e 3%, o mesmo intervalo previsto para PAN e para o Livre.

As projeções da TVI/CNN também dão a vitória a António Costa e ao PS com 37,5% a 42,5% dos votos. O PSD só deverá conseguir entre 26,7% a 29,2% dos votos. Como terceira força política deverá ficar o Chega com 6,5%, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com os mesmos 6,5%. O Bloco de Esquerda deverá conquistar entre 3% e 7% dos votos, a CDU entre 2,5% e 6,5%, o CDS entre 0,9% e 2,9%, o PAN entre 0,8% e 2,8% e o Livre entre 0,7% e 3,7%.

Na sondagem da SIC Notícias, o PS recolhe 37,4% a 41,4% das intenções de voto e o PSD 26,9% a 30,9%. O Chega deverá ficar em terceiro lugar, com 5% a 8% dos votos, seguido da IL, com 4,7% a 7,7%, do BE e da CDU, com 3% a 6% cada, do CDS com 0,6% a 2,6%, do PAN, com 0,5% a 3,1%, e do Livre com 0,4% a 2,4%.









