PS reclama uma grande vitória eleitoral

A secretária-geral do PS sublinhou "a derrota histórica do PSD e do CDS, da direita".

No Altis, Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, já fala em "grande vitória para o PS nesta noite eleitoral" quando agradece a quem votou no partido. A socialista fala com base nas projeções que já se conhece que não dão uma larga vitória dos socialistas, mas sem maioria absoluta.

"Tudo aponta para uma claríssima vitória do PS e a vontade dos eleitores de continuarmos com um Governo de estabilidade liderado pelo PS", respondeu a dirigente do PS à pergunta da possibilidade da geringonça continuar.

