PS, PSD e CDS rejeitam fim das propinas

Posicionamento ficou definido durante o debate no Parlamento sobre o Ensino Superior.

O PS rejeitou hoje qualquer iniciativa para acabar com as propinas, à semelhança do PSD e do CDS-PP, durante o debate parlamentar que está a decorrer sobre o ensino superior.

"Não vamos aprovar nenhuma das iniciativas que visam encetar a eliminação total das propinas", anunciou o deputado socialista Porfírio Silva, ao intervir no debate, marcado pelo Bloco de Esquerda.

Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações no início de janeiro, se mostrara favorável ao fim das propinas, concordando com o que fora defendido pelo ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor. "A extinção das propinas, a ser possível concretizar-se, seria um passo decisivo no domínio do financiamento do ensino superior", referiu.



"Porque isso significa dar um passo para terminar o que é um drama que é o número elevadíssimo de alunos que terminam o ensino secundário e não têm dinheiro para o ensino superior, porque as famílias não têm condições, portanto, têm de trabalhar, não podem permitir-se aceder ao ensino superior", explicou, à saída da Convenção Nacional do Ensino Superior, realizada no ISCTE a 7 de janeiro.

Marcelo recusou, por outro lado, que se tratasse de uma questão de índole eleitoralista, "porque não parte dos partidos, nem do Governo, nem da oposição - parte do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas", algo que confessou apoiar. Além disso, questionado a propósito da existência de dinheiro suficiente para suportar esta medida, o chefe de Estado sugeriu: "É uma questão que tem de ser ponderada ano a ano em termos orçamentais e numa perspetiva global", sendo "uma questão de escolha".



