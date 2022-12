O deputado Paulo Pisco avançou que "cerca de 17 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência" serão destinados a modernizar o ensino do português fora do país.

Portugal 3 min.

Comunidades

PS nega que tenha havido desvalorização do ensino do português no estrangeiro

Ana TOMÁS O deputado Paulo Pisco avançou que "cerca de 17 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência" serão destinados a modernizar o ensino do português fora do país.

O Partido Socialista negou, esta quarta-feira, que tenha havido uma desvalorização do ensino do português no estrangeiro, nas últimas décadas.

Durante o debate parlamentar, na Assembleia da República, o deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, criticou aqueles que dizem que o ensino do português no estrangeiro "está à beira da extinção ou que tem havido na última década uma desvalorização e um desinvestimento".

Para o deputado socialista, estas críticas - a "extinção" é referida no texto da petição "Português Para Todos" - "não corresponde de forma alguma a verdade nem beneficia a promoção e a imagem da Língua portuguesa".

PS recomenda ao Governo que reforce o Ensino de Português no Estrangeiro O projeto de resolução, que tem como primeiro subscritor o deputado Paulo Pisco, será discutido em 30 de novembro.

Para o socialista, a prova de que não tem havido um desinvestimento, é o facto dos "cerca de 17 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência" serem destinados "integralmente" a "promover a modernização do ensino paralelo, com novos conteúdos e outros materiais pedagógicos, adaptando melhor os cursos ao perfil dos alunos".

Paulo Pisco, que foi o primeiro subscritor de um projeto de resolução apresentado pelo PS a 16 de novembro, que recomenda ao governo o reforço do ensino do português no estrangeiro e a intensificação do uso das tecnologias digitais para o tornar mais ajustado aos alunos, considerou, na intervenção desta quarta-feira, ser "errado que se atribua à mudança da tutela para os Negócios Estrangeiros e ao novo regime jurídico do EPE, de 2006, os supostos problemas no ensino".

"Houve, de facto, uma mudança de paradigma, mas num sentido que nos deve orgulhar, porque a língua portuguesa começou a deixar de ser vista como uma língua de emigração para ocupar o lugar que merece por direito próprio", defendeu.

Um ensino diferente do dos anos 70 e 80

Na sua intervenção no debate parlamentar desta quarta-feira, o deputado socialista reafirmou que o ensino do português no estrangeiro já não deve ficar apenas reduzido às comunidades e aos lusodescendentes.

Educação. Os principais pontos acordados entre Portugal e Luxemburgo Por exemplo, no âmbito da escolaridade obrigatória, os dois países reconheceram a importância de reforçar o ensino do português para crianças lusófonas no ciclo 1, estando previstos apoios até 2024.

"Reproduzir nos dias de hoje uma ideia de ensino para emigrantes como havia nos anos 70 e 80 é condenar a língua à irrelevância e esmagar todo o potencial económico, político e cultural que a partir do início deste século foi consolidado", sublinhou.

Revogação prometida da propina será progressiva

Outras das questões abordadas tem a ver com a gratuitidade do ensino do português, que é uma das medidas que as comunidades portuguesas esperam ver concretizada nesta legislatura.

"A revogação da propina é das primeiras medidas que deverá ser tomada pelo novo Governo para travar a assustadora redução do número de alunos a frequentar a rede oficial do ensino de português no estrangeiro", disse em abril deste ano ao Contacto, Pedro Rupio, presidente do conselho regional das comunidades portuguesas na Europa, dias antes de ser conhecido o programa do atual governo.

Paulo Pisco reconheceu, esta quarta-feira, que a propina foi introduzida "em má hora" durante o governo de coligação PSD/CDS e que esconde "um problema sério que então existia de inflação do número de alunos inscritos por turma, havendo milhares que na realidade nunca frequentavam os cursos, situação que terminou quando o registo passou a ser transparente".

Governo português apresenta novo programa com medidas para a emigração O programa foi conhecido esta sexta-feira e contém políticas destinadas aos portugueses residentes no estrangeiro. Pedro Rupio, presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, revela ao Contacto quais as expectativas para este novo mandato do PS.

No entanto, não há garantias de que ela seja totalmente revogada neste mandato do executivo liderado por António Costa.

"A nossa posição é a que consta do programa de governo: reduzir progressivamente os encargos com o ensino do português no estrangeiro e é isso que vamos procurar garantir que aconteça até final da legislatura", disse o deputado.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.