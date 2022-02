Os votos dos emigrantes nas legislativas deram mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD, segundo os resultados publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mas mais de 80% dos votos da Europa foram anulados.

Portugal 3 min.

Legislativas

PS e PSD vencem na emigração mas resultados finais podem ser conhecidos apenas na terça-feira

Ana TOMÁS Os votos dos emigrantes nas legislativas deram mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD, segundo os resultados publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), mas mais de 80% dos votos da Europa foram anulados.

De acordo com a SGMAI, foram 34 consulados apurados e a contagem está terminada. Faltava eleger quatro deputados, que foram agora distribuídos: dois para o PS e dois para o PSD. Cada um dos partidos elegeu um deputado por cada círculo (Fora da Europa e Europa).

O PS teve 37,72% e PSD 28,40% dos votos, enquanto o Chega terminou como terceira força política com 9,86% e o PAN como quarta, com 4,01 %, naquelas que terão sido umas das eleições com maior votação. Segunda declarações do responsável da CNE, João Tiago Machado esta quarta-feira, terão votado nesta eleições legislativas mais 100 mil eleitores residentes no estrangeiro do que em 2019.

Mais votos mas vários anulados

Mas muitos correm o risco de ter visto o seu voto anulado, devido a irregularidades ou por irregularidades de outros.

Votos de emigrantes anulados em mais de 20 mesas Em causa estão protestos/reclamações apresentados pelo PSD contra a validação de votos que não estavam acompanhados de cópia do documento de identificação do eleitor, como exige a lei. Em causa o facto das pessoas no estrangeiro acharem que não devem utilizar fotocópias do cartão de cidadão.

Embora já tenha sido apurado quem vai ocupar os lugares de deputado pela emigração, o resultado definitivo da contagem dos votos dos emigrantes nas legislativas de 30 de janeiro pode só ser conhecido na terça-feira, devido a eventuais recursos.

O PS tenciona recorrer junto do Tribunal Constitucional da decisão da mesa da assembleia de apuramento geral de anular os votos recolhidos em mesas que juntaram votos válidos com votos considerados nulos por não virem acompanhados de cópia do cartão de cidadão do eleitor.

Mais de 80% dos votos do círculo da Europa anulados

Segundo a RTP, mais de 80% dos votos do círculo eleitoral da Europa e dois por cento do círculo fora da Europa foram anulados, na sequência de um protesto do PSD sobre a ausência de documentos de identificação, que a mesa de apuramento geral dos votos aceitou.

Na maioria dos casos de irregularidades detetadas estão boletins de voto que chegaram a Portugal sem estarem acompanhados de cópia de documento de identificação como determina a lei e que não foram separados dos restantes para serem analisados à parte pela CNE, acabando por serem adicionados, em algumas urnas, aos votos válidos, o que levou à anulação de todos os votos dessas urnas. Ao início da noite desta quarta-feira tinham sido anulados os votos de pelo menos 21 das mais de 100 mesas que desde terça-feira contaram os votos da emigração.

Votos anulados levam a quebra de confiança no processo eleitoral

Só o critério da anulação de todos os votos sem cópia do cartão do cidadão, levaria, estimou Paulo Pisco, deputado do PS eleito pela Europa, a que cerca de 40% dos votos tivessem de ser anulados. O socialista argumentou que devido à perceção que as pessoas têm no estrangeiro de que não devem utilizar fotocópias do cartão de cidadão, muitas pessoas não o fazem, tendo o PS defendido com os restantes partidos, incluindo o PSD, que depois contestou esses votos, que deveriam ser considerados válidos os votos de emigrantes sem o documento de identificação.



Resultado final da votação dos emigrantes pode só ser conhecido terça-feira Votos serão contados ao longo da noite de hoje e afixados na manhã de quinta-feira, mas resultados finais podem só ser conhecidos na próxima semana, caso algum partido recorra dos números apurados.

Ao Contacto a associação Também Somos Portugueses (TSP) defende que ainda "que tenha recomendado a todos a inclusão da cópia do Cartão de Cidadão, para evitar possíveis fraudes, considera que anular os votos sem essa cópia é muito pior do que contá-los". "Não há nada que mine mais a confiança dos cidadãos na democracia que anular os seus votos", refere numa resposta escrita ao Contacto Paulo Costa da TSP.

Segundo o dirigente, "a associação recebeu muitos testemunhos de pessoas que consideravam ser ilegal e pouco seguro enviar uma cópia do Cartão de Cidadão pelo correio, pelo que tem confiança que a esmagadora maioria desses votos serão votos legítimos dos eleitores".

A TSP refere ainda que muitos emigrantes se questionam como podem saber se o seu voto foi contado, lamentando que não exista disponível uma forma de "os portugueses no estrangeiro comprovarem se o seu voto foi recebido ou não".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.