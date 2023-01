O deputado socialista, Paulo Pisco, referiu que poderá ser avaliada a possibilidade de prática um eleitor num consulado votar presencialmente em outro, com a desmaterialização dos cadernos eleitorais.

PS deixa cair voto eletrónico para a emigração

O deputado socialista Paulo Pisco anunciou hoje que o voto eletrónico remoto foi “posto de parte”.

Paulo Pisco falava à agência Lusa após a apresentação, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei do PSD que procede à segunda alteração da lei que define as competências, modo de organização e funcionamento do CCP, de que foi relator.

Este projeto de lei social-democrata preconiza, entre outras questões, uma experiência piloto de voto eletrónico e a obrigatoriedade da consulta do CCP nas iniciativas legislativas sobre as comunidades.

O PS não concorda com alguns aspetos defendidos na proposta do PSD, nomeadamente a possibilidade do voto eletrónico que, segundo Paulo Pisco, foi posta de parte devido à complexidade do processo e aos riscos de intromissão.

“Da parte do PS, a questão do voto eletrónico está posta de lado, na medida em que nos recorremos da experiência em França que, embora aumentando a participação, revelou a complexidade do processo e a dimensão da ameaça de intromissão”, indicou.

Contudo, o socialista referiu que poderá ser avaliada a possibilidade do voto eletrónico presencial em mobilidade, que na prática permitira a um determinado eleitor num consulado votar presencialmente em outro, mediante a desmaterialização dos cadernos eleitorais.

Manter a natureza do CCP enquanto órgão consultivo

Sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), Paulo Pisco defendeu como “absolutamente fundamental” a preservação da natureza deste, enquanto órgão consultivo do Governo.

O deputado socialista apresentou alguns “pontos críticos” da proposta do PSD, sublinhando que, “nesta discussão, é absolutamente fundamental preservar a natureza do CCP enquanto órgão consultivo, para não se inverter o tipo de função que exerce o conselho das comunidades e para manter o equilíbrio entre a natureza consultiva e os órgãos de soberania, nomeadamente o Governo e a Assembleia da República”.

Recordando que “a razão principal pela qual se procede agora a uma alteração tem a ver com a necessidade de haver uma adaptação da representatividade do CCP ao novo universo eleitoral”, que aumentou após o recenseamento automático, Paulo Pisco considerou esta “uma boa oportunidade para algumas afinações relativamente à sua estrutura de funcionamento”.

O PS também não concorda com o número de reuniões do CCP proposto pelo PSD, nem com a forma como é apresentado o seu financiamento, algumas questões relacionadas com as estruturas de apoio e a extinção das comissões temáticas.

Este projeto de lei deverá ser em breve admitido para discussão em plenário, mas até lá o PS apresentará o seu projeto de lei com o mesmo objetivo de adaptar a lei que regula o funcionamento do CCP.

