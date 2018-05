O dirigente histórico socialista Manuel Alegre afirmou hoje que uma viragem à direita representaria "um risco de morte" para o PS, que deve pedir maioria absoluta nas próximas eleições, mas mantendo a convergência de esquerda.

PS/Congresso: Manuel Alegre adverte que viragem à direita representaria risco de morte do partido

Estas foram as mensagens centrais deixadas por Manuel Alegre no seu discurso perante o 22º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, em que foi muito aplaudido e em que manifestou apoio à corrente jovem mais à esquerda dos socialistas, liderada pelo secretário de Estado Pedro Nuno Santos, contra as "tentações centristas".

"O PS não pode inverter o caminho atual. Uma viragem à direita representaria um risco de morte para o PS, porque o Bloco Central empobrece a democracia e o 'centrão', hoje, ou em qualquer lado do mundo, significa empobrecimento do sistema e a ascensão do populismo", advertiu o ex-candidato presidencial.

Num discurso marcado por elogios ao Governo liderado por António Costa, Manuel Alegre defendeu que o PS "não deve ter medo de pedir a maioria absoluta" nas próximas eleições legislativas, mas qualquer que seja o resultado "deve manter a política de convergência de esquerda".

"É preciso que fique claro que o PS é um partido da esquerda democrática e não a ala esquerda do neoliberalismo, nem a bengala da direita", afirmou, já depois de ter considerado que a chamada "Terceira Via" que nasceu na década de 90 no Reino Unido, com Tony Blair, "foi um desastre para o socialismo e para a democracia".

“Isto não é radicalismo, é ser socialista” – Pedro Nuno Santos



O dirigente socialista Pedro Nuno Santos fez hoje a defesa da solução governativa do PS e considerou que defender o serviço público “não é radicalismo, é ser socialista”.

Pedro Nuno Santos, discursa durante o segundo dia do 22º Congresso Nacional do Partido Socialista, Batalha, 26 de maio de 2018. PAULO CUNHA/LUSA LUSA

Num discurso aplaudido de pé pelos delegados ao 22.º congresso do partido na Batalha, distrito de Leiria, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares recusou também o debate “sobre rótulos que não interessam aos portugueses”, sobre se o partido é da “esquerda moderada e europeísta”.

Os portugueses, avisou, querem saber se “as nossas soluções resolvem os seus problemas” e o PS não pode deixar de continuar a falar para o povo que esteve na origem do partido.

Pessoas que, alertou, “trabalham mais de 40 horas por semana e “ganham mal, ganham pouco”.

Não é com o PSD e o CDS que os socialistas podem avançar com leis laborais para proteger os trabalhadores e não ficarem “à mercê da discricionariedade do seu empregador”.

Tal como faz na sua moção de estratégia setorial, Pedro Nuno Santos fez a defesa do Estado como um instrumento de desenvolvimento e alertou que "não é com o PSD ou CDS" que se vai "proteger o sistema público" de pensões, de educação ou saúde.

“Isto não é populismo, isto não é radicalismo, isto é ser socialista”, concluiu.

Vasco Cordeiro defende que PS deve pedir maioria absoluta



O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, defendeu hoje que o PS deve pedir a maioria absoluta nas próximas legislativas, e classificou como “instrumentais” os partidos que apoiam o Governo.

Numa intervenção perante o 22.º Congresso do PS, o também presidente do Governo Regional dos Açores foi o primeiro dirigente socialista a defender que o partido deve pedir a maioria absoluta, dizendo ser um “debate prematuro, apressado e precipitado” a discussão sobre como deve ser a solução governativa no pós-2019.

“Prematuro porque tal significa prescindir já daquilo que me parece legítimo, possível e desejável, que é o PS pedir aos portugueses um reforço de confiança que se traduza numa maioria absoluta nas próximas legislativas”, defendeu, recebendo um forte aplauso dos congressistas.

Para Vasco Cordeiro, o compromisso do PS é “com o país e com os portugueses e não deve estar subordinado aos interesses de outros partidos sejam eles quais forem”.

“O PS é o equilíbrio virtuoso entre vários interesses em presença, os partidos que apoiam este Governo são instrumentais para garantir esse equilíbrio virtuoso”, apontou.

Militantes entre livros sobre a “geringonça”, ‘selfies’ e o cheiro a bifana

“A Solução Governativa Portuguesa” é dos livros à venda no congresso do PS, numa área da ExpoSalão, na Batalha, Leiria, onde os militantes também aproveitam um cenário com o símbolo do PS para fazer “selfies”.

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa (C) conversa com elementos do seu staff durante a interrupção para o almoço dos trabalhos no segundo dia do 22º Congresso Nacional do Partido Socialista 26 maio 2018, em Batalha. PAULO CUNHA/LUSA LUSA

O livro, da autoria de Ana Rita Ferreira, em português e em inglês, sobre a “quarta via” para a social-democracia, foi editado pela Fundação Res Pública e, a passar uma fatura, um dos responsáveis afirma que “está a vender bem”.

Mas o átrio de entrada, onde está a zona de acreditação dos delegados, também tem banquinhas com material de propaganda do PS e até se tenta uma recolha de donativos.

Mais atrás, há um cenário, em tons de branco e vermelho, com o símbolo do PS. Estava destinado para entrevistas aos jornalistas, mas é usado pelos militantes para fazer fotos e “selfies”.

A um corredor de distância, há uma área de restauração, com carrinhas, com “comes e bebes”, as bifanas, os hambúrgueres e até uma banca de gin, e há um ambiente de fumo e cheio a comida no ar.

O 22.º Congresso Nacional do PS decorre desde sexta-feira na Batalha, Leiria, e termina no domingo.

