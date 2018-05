O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu hoje que a aprovação da despenalização da eutanásia será mais uma forma de alargar a liberdade pela qual os socialistas lutaram desde a fundação do partido.

PS/Congresso: Costa defende legalização da eutanásia como forma de “alargar a liberdade”

Na sua intervenção inicial perante o 22.º Congresso do partido, António Costa salientou que o PS se fundou na batalha pela liberdade e é esse valor que faz com que “nenhum português tenha duvidas em saber o que é o PS e onde está o PS”.

“Podemos dizer que estamos onde sempre estivemos com a mesma convicção que podemos dizer que estaremos exatamente onde estamos”, assegurou.

O secretário-geral apontou como exemplos de alargamento da liberdade defendido pelo PS a despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez, a legalização do casamento e adoção de pessoas do mesmo sexo e, agora, a despenalização da morte assistida.

“Há novas oportunidades de alargar esse espaço, respeitando a consciência de cada um, não impondo a ninguém qualquer comportamento, mas assegurando a todos que o queiram ter uma morte digna e poder recorrer à eutanásia, como na próxima semana defenderemos na Assembleia da República”. afirmou.

Uma homenagem emotiva e musical a Mário Soares

O 22.º congresso do PS abriu com uma homenagem, emotiva, a Mário Soares, onde se ouviu o som da voz do fundador e do hino da sua candidatura presidencial de 1985.



O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa (E), cumprimenta, João Soares, durante a homenagem prestada ao seu pai, fundador do partido, Mário Soares, no início do 22º Congresso Nacional do partido Socialista, Batalha, 25 maio 2018. PAULO CUNHA/LUSA LUSA

O congresso começou cerca das 20:00 (mais uma hora no Luxemburgo) com imagens do líder histórico, durante a candidatura de Humberto Delgado, de Mário Soares, a encher o ecrã vídeo no palco do pavilhão da Exposalão.

No primeiro congresso após a sua morte, em 2017, os socialistas renderam homenagem ao fundador, sendo exibidas, em filme, a preto e branco, imagens do regresso de Soares após o 25 de Abril de 1974.

Ouviu-se a sua voz quando, na década de 70, prometia para Portugal um regime socialista “em liberdade” e também surgiu a imagem da mulher, Maria Barroso, também ela fundadora do partido, a lembrar, emocionada, a partida do marido para o exílio, em São Tomé, ainda durante a ditadura.

O nome de todos os fundadores do Partido Socialista, fundado, em 1973, em Bad Munstereifel, na antiga República Federal da Alemanha, foi dito num vídeo que foi exibido no ecrã gigante do palco do congresso, sob as palmas dos delegados.

Do 25 de Abril, onde se recordou Soares ao lado de Álvaro Cunhal, líder histórico do PCP, passando pelos tempos da Revolução das Cravos, ao Verão Quente de 1975, quando rompeu com os comunistas.

Já de cabelos brancos, apareceu o líder histórico dos socialistas no dia de adesão de Portugal, ao som de “Portugal na CEE”, dos GNR, e, já em 1985, foi recordado o ‘slogan’ “Soares é Fixe”.

O vídeo terminou, quarenta minutos depois, com a frase “Obrigado, Mário Soares”, depois de se ver a homenagem feita por António Costa, já então primeiro-ministro.

Ainda em jeito de homenagem, surgiu um vídeo sobre os 45 anos do PS e, ao longo de quase cinco minutos, apareceram as fotos de figuras históricas do PS, como António Arnaut, que morreu esta semana, muito ovacionado, e ex-secretários-gerais como Jorge Sampaio e António Guterres, mas também António José Seguro e José Sócrates, que este mês se desfiliou do PS.

Antes de discursar no palco, Costa foi cumprimentar João Soares, o filho do ex-Presidente da República, que levou ao palco para receber uma salva de palmas dos delegados reunidos na Batalha.



"São os cidadãos que definem as metas eleitorais"



António Costa afirmou hoje que quem define as metas eleitorais são os cidadãos, mas nada disse sobre o eventual pedido de uma maioria absoluta nas eleições legislativas de 2019.

“(…) Quanto a metas eleitorais, quem as define são os cidadãos, não são os políticos”, afirmou António Costa, na Batalha, distrito de Leiria, ao chegar à Exposalão, onde decorre até domingo o 22.º Congresso Nacional do PS.

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa (D), faz a sua credenciação no início do 22º Congresso Nacional do partido Socialista, Batalha, 25 maio 2018. PAULO CUNHA/LUSA LUSA

Referindo que “os políticos podem ter desejos, mas aquilo que conta é o que os cidadãos decidem”, o dirigente socialista continuou: “O meu desejo não é muito original, é o desejo de qualquer político”.

À pergunta se vai pedir uma maioria absoluta nas legislativas de 2019, António Costa apenas disse que “qualquer político o que deseja é ter o melhor resultado possível”.

“O que importa é o desejo dos cidadãos, não interessa nada o meu desejo”, declarou o secretário-geral, enquanto fazia um compasso de espera para poder exercer o direito de voto para a presidência do partido, mesa do congresso e comissões de honra de verificação de poderes, dado que se enganou no número de militante.

À pergunta se enganar-se nos números é um bom ou mau presságio, António Costa respondeu que “às vezes a memória não é fácil”.

“Baralhei o número de militante. Julgava que era menos antigo do que aquilo que sou”, justificou depois.

À pergunta se faltava a este propósito uma medida ‘Simplex’, o dirigente socialista respondeu que “o número tem que estar certo”. “Se dou um número errado o sistema não aceita, é normal”.

Sobre o congresso, declarou que “vai correr bem seguramente”.

“Este é um congresso mais para debater uma visão estratégica para o futuro”, reiterou António Costa, lembrando a realização de duas convenções, uma sobre a Europa e outra para aprovar o programa eleitoral para as legislativas do próximo ano.

Segundo António Costa, nessas alturas o partido terá “uma discussão mais concreta”.

“Agora é uma boa oportunidade para podermos discutir aquilo que raras vezes se pode discutir em política, que são os grandes desafios de médio e longo prazo”, acrescentou.

