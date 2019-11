Milhares de polícias protestaram por melhor condições de trabalho em Lisboa com a presença de movimento de extrema-direita.

Protesto de polícias junta milhares em Lisboa

Uma maré de polícias concentrou-se em frente à Assembleia da República. Foram cerca de 5 mil agentes da PSP e da GNR que se deslocaram de todo o país para levar a Lisboa o protesto por melhores condições de trabalho e aumentos.

João Borges tem 50 anos, trabalha na PSP desde 1991 e confessou ao Contacto "que sofre na pele uma situação que se arrasta há muitos anos". É um dos muitos polícias que aguarda a devolução decretada pelo Tribunal Administrativo dos cortes realizados durante os anos da troika. "Tenho a receber mais de 3 mil euros", denuncia.



Este agente protesta também contra a falta de condições nas esquadras e contraria as declarações do primeiro-ministro que recentemente afirmou que não era certo que os polícias tivesse de comprar as suas próprias algemas. João Borges diz que é polícia há 20 anos e que nunca lhe deram nenhumas. Não tem dinheiro para comprar um colete à prova de bala apesar de trabalhar num departamento de investigação criminal. "Tenho filhos a estudar na universidade e o dinheiro não chega para tudo. É impossível", confessa.



Ao seu lado, Euclides, também de 50 anos, diz que esta manifestação é "importante" e que "a presença da sociedade civil" é uma demonstração de "apoio". Confessa que se "as pessoas soubessem as condições em que as esquadras estão" se sentiriam ainda mais "inseguras". Enquanto continuam a chegar mais manifestantes, revela que o Executivo "está a cortar folgas ao pessoal" para suprir a falta de polícias. Questionado sobre o que fariam se o governo não aceder às exigências dos agentes em protesto, Euclides foi peremptório: "Se não vai a bem, vai a mal".



Extrema-direita na manifestação



Se nos últimos dias se instalou a polémica sobre a infiltração da extrema-direita no seio da polícia portuguesa através do Movimento Zero, hoje chegou a confirmação. Foram vários os grupos parlamentares que estiveram presentes no protesto mas nenhum recebeu tanto apoio como André Ventura. O líder do Chega foi recebido em apoteose e conduzido para o palco móvel a partir do qual se dirigiu aos manifestantes. Nenhum outro representante partidário pôde falar à concentração num momento que não estava programado e que parece ter tomado os sindicatos de surpresa. Denunciando as barreiras "para impedir" os polícias "de se manifestarem" recebeu outro aplauso sonoro. Depois da saída de palco, soou o hino nacional com centenas de polícias a emular um símbolo associado à supremacia branca norte-americana que passou a fazer parte da identidade do Movimento Zero.