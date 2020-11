Projeto português 'Fruta feia' ganha prémio europeu

Um projeto português criado em 2013 para salvar hortícolas não escoados por fugirem ao padrão ganhou prémio europeu. A cada ano, o Fruta Feia evita o desperdício de 15 toneladas de frescos.

No final de 2012, ao ver um documentário sobre desperdício alimentar, no qual se apercebeu de que "em média, 30% do que é produzido pelos agricultores é desperdiçado por razões estéticas", Isabel Soares decidiu que era preciso fazer qualquer coisa. Nessa altura, conta Isabel Soares ao Contacto, vivia fora de Portugal e quando voltou ao país para o Natal perguntou a um tio agricultor se era de facto assim. "Ao que ele respondeu que nesse ano tinha mandado para o lixo 40% das suas peras – que são super saborosas – só por serem pequeninas".

Esta ditadura da beleza e do tamanho começou a indignar Isabel Soares, uma jovem licenciada em Engenharia do Ambiente, e que então trabalhava em desenvolvimento de projetos na área das energias renováveis. "A ideia da Fruta Feia surgiu-me assim, naturalmente, como uma necessidade, como uma maneira de canalizar essa parte do desperdício alimentar diretamente dos agricultores até aquele consumidor final que não julga a qualidade pela aparência", diz Isabel Soares.

Para salvar de um destino trágico a fruta que não encaixava, Isabel Soares criou uma cooperativa onde os funcionários compram aos agricultores as frutas e legumes rejeitados pelas grandes superfícies e pelo mercado tradicional. E, por outro lado, os consumidores recebem, graças à inscrição no site, uma cesta semanal que deverão levantar nos pontos de venda assinalados. No final do mês de outubro, esta ideia que surgiu de um acaso e de uma indignação, e que se transformou num projeto consistente ao longo de sete anos, ganhou o prémio LIFE de ambiente, a nível europeu. Um reconhecimento do impacto da Fruta Feia na luta contra o desperdício alimentar e na valorização dos recursos naturais.

"Gente bonita come fruta feia"

O slogan "Gente bonita come fruta feia" já não é desconhecido dos portugueses e não é só por ficar no ouvido e ser surpreendente. Quando arrancou, a 18 de novembro de 2013, o projeto contava com 100 consumidores associados, 10 agricultores e apenas um ponto de entrega. Com uma escala modesta já evitava que 400 kg de fruta fossem para o lixo.

Atualmente, o Fruta Feia multiplicou-se: conta com 6.000 consumidores, 250 agricultores e 12 pontos de entrega em Lisboa e no Porto. E, segundo Isabel Soares, este mercado alternativo, assente numa diferente perspetiva do consumo, evita “15 toneladas de desperdício de frutas e hortícolas”. É uma pequena gota nos cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de desperdício alimentar que a FAO (a agência para a alimentação e agricultura das Nações Unidas) contabiliza anualmente no mundo industrializado.

Mas é uma gota um bocadinho maior no desperdício alimentar em Portugal. Desde o início, o Fruta Feia já salvou 2.500 toneladas de frutas e hortícolas. E espera salvar muitas mais e dar o exemplo. O valor do projeto vai, no entanto, além do aspeto ambiental. Existe um impacto social “tanto ao nível dos consumidores que têm acesso a produtos da época e da região a um preço inferior, como ao nível dos agricultores para os quais já canalizámos mais de um milhão de euros”, conta Isabel Soares.

O Fruta Feia concorreu com o nome 'Flaw4Life' e recebeu não só o prémio de melhor projeto na categoria Ambiente, como também o prémio de Escolha do Público. Os dois, são "um reconhecimento pelos resultados ambientais e sociais atingidos, que superaram as metas a que nos propusemos, mas é também uma prova de que o nosso modelo funciona – um modelo sustentável baseado no compromisso dos consumidores", diz Isabel Soares. E isto dá ao Fruta Feia força para crescer.

Cada residente deita ao lixo 118 kg de comida por ano. 48 poderiam ser evitados Juntos, comércio, restauração e consumidores deitam fora um total de 70.800 toneladas de resíduos alimentares por ano.

Os planos passam por, diz isabel Soares, "continuar a abrir mais pontos de entrega, de maneira a chegar a mais consumidores e dar resposta às 20 mil pessoas que temos em lista de espera, ao mesmo tempo que conseguimos ajudar mais agricultores, escoando a sua parte da produção rejeitada por razões estéticas".

Na apresentação dos prémios LIFE, o comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevičius, salientou que "os finalistas vencedores mostram que as soluções para os desafios planetários da perda de biodiversidade, alterações climáticas, perda de recursos e até emergências sanitárias existem. Os projetos Life combinam tecnologia, inovação, cooperação e imensa dedicação a desenvolver soluções inteligentes. Estas histórias de sucesso individuais têm que ser reproduzidas através da União Europeia, rapidamente e escala para ajudar a EU a atingir os seus ambiciosos objetivos ecológicos".

