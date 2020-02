O Presidente da Assembleia da República decidiu esta quinta-feira que o projeto do Chega que inclui a castração química para agressores sexuais deve ser retirado da agenda do plenário de sexta-feira, com base no entendimento da Comissão de Assuntos Constitucionais.

Projeto do Chega sobre castração química é inconstitucional e não vai ser discutido no Parlamento

O Presidente da Assembleia da República decidiu esta quinta-feira que o projeto do Chega que inclui a castração química para agressores sexuais deve ser retirado da agenda do plenário de sexta-feira, com base no entendimento da Comissão de Assuntos Constitucionais.

“Tendo recebido da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a adenda ao parecer relativo ao projeto-lei, na qual se conclui que ‘é entendimento da Comissão que, do ponto de vista constitucional, não preenche os requisitos para a subida a Plenário’, o Presidente da Assembleia da República, após a necessária ponderação, emitiu um despacho no sentido de que fique sem efeito o seu agendamento para plenário”, refere uma nota de Ferro Rodrigues a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira.

Os deputados de todos os partidos representados na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (à excepção do Chega) consideraram que a proposta viola a Constituição da República, mas dividiram-se quanto à possibilidade de ser discutida em plenário. Votaram contra o projeto inconstitucional ser discutido em plenário o PS, PCP e a deputada Joacine Katar Moreira; abstiveram-se PSD e PAN; e votaram a favor de ir a plenário Chega, CDS e BE.



No entanto, ao mesmo tempo que na comissão se fazia esta discussão, o deputado do Chega antecipava-se e agendava na conferência de líderes a discussão do seu projeto de castração química a reboque de uma marcação do PS, que discutia o agravamento de sanções para crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores.



O deputado do Chega, André Ventura, chegou a ameaçar com pedir uma reunião de emergência a Ferro Rodrigues, caso o seu diploma, que prevê a castração química a agressores sexuais, não fosse discutido.

Recorde-se que a proposta do Chega, embora supostamente servisse para agravar a moldura penal para crimes de abuso sexual, teria, segundo escreveu o Conselho Superior da Magistratura, o efeito exatamente oposto para o crime de abuso sexual de menores dependentes entre os 14 e 18 anos. A lei passaria a descriminalizar tais atentados contra a vida das crianças e jovens.

Com Lusa

