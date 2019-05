A possível eleição de, pelo menos, um eurodeputado foi recebido na sede do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em Lisboa, com gritos de alegria, o que a acontecer seria um “resultado histórico” para o partido fundado em 2009.

Projeções de resultados recebidas com gritos de alegria pelo PAN

Os resultados das primeiras projeções das televisões foram visionados pelo porta-voz do partido e deputado André Silva e por Francisco Guerreiro, cabeça de lista ao Parlamento Europeu, no piso inferior da sede do partido, enquanto os jornalistas se encontram no piso superior.

Apesar da distância, os gritos de alegria do líder do PAN e do cabeça de lista ao Parlamento Europeu foram bem audíveis.

Segundo informou aos jornalistas uma das assessoras do PAN, a primeira reação a este resultado será feita por Inês Sousa Real, deputada do partido na Assembleia Municipal de Lisboa.

Segundo a sondagem à boca das urnas da Universidade Católica o Partido Socialista será o mais votado, com mais 10 pontos percentuais que o PSD, mas a grande surpresa será a entrada do PAN no Parlamento Europeu com quase tantos votos como o CDS.

A confirmarem-se estas projeções, o PS elegerá oito a nove eurodeputados, enquanto o PSD deverá conquistar cinco a seis mandatos.O BE alcançará dois a três mandatos e a CDU dois. O CDS-PP poderá eleger um a dois eurodeputados.

O partido Pessoas-Animais-Natureza poderá eleger um eurodeputado, o que, a verificar-se, significará a estreia no Parlamento Europeu.Nas eleições de há cinco anos, os socialistas obtiveram 31,49 por cento dos votos, elegendo oito eurodeputados. PSD e CDS-PP, então coligados na Aliança Portugal, recolheram 27,73 por cento. Garantiram assim a eleição de sete deputados ao Parlamento Europeu.A 25 de maio de 2014, A CDU, com 12,69 por cento dos votos, elegeu três eurodeputados, ao passo que o MPT – Partido da Terra obteve 7,15 por cento, o que lhe valeu a eleição de dois eurodeputados. O Bloco de Esquerda alcançou um assento no Parlamento Europeu com 4,56 por cento.

