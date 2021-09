Fernando Medina ou Carlos Moedas: ainda não se sabe quem irá ser eleito presidente da Câmara da capital.

Autárquicas

Projeções apontam para empate em Lisboa e vitória de Rui Moreira no Porto

Redação Fernando Medina ou Carlos Moedas: ainda não se sabe quem irá ser eleito presidente da Câmara da capital.

Fernando Medina e Carlos Moedas estão empatados na corrida à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, segundo as projeções da SIC (sondagem MetrisGfK/ICS/ISCTE) e da RTP (Universidade Católica). Um empate técnico que é uma surpresa, já que as sondagens durante a campanha eleitoral apontavam para a vitória do candidato do PS.

Os números da SIC apontam para que Fernando Medina tenha entre 31,3% e 36,3% e Carlos Moedas entre 30,2% e 35,2%. Também a sondagem RTP Católica dá um empate técnico em Lisboa para Moedas e Medina. No Porto, Rui Moreira renova o mandato e pode ter maioria entre 39% e 44%.

Segundo a sondagem da RTP em Lisboa, Carlos Moedas terá entre 32% e 36% e Medina entre 31% e 35% dos votos.

Também as projeções em Almada apontam para uma vitória clara de Inês de Medeiros entre 40% e 45%, a CDU fica-se por um valor entre 30% e 34%.



A abstenção nas eleições autárquicas de hoje situou-se entre 45% e 50%, de acordo com projeções divulgadas pela RTP, SIC e TVI.

Nas últimas eleições autárquicas, realizadas a 1 de outubro de 2017, a abstenção foi de 45,03% – a segunda percentagem mais alta em eleições locais. O recorde foi atingido nas autárquicas de 2013, nas quais se registou uma abstenção de 47,40%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.