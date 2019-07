A arguida deveria passar 17 anos na prisão mas saiu em liberdade ao fim de dois anos. E voltou à escola.

Professora condenada está a dar aulas, devido a erro judicial

Em maio deste ano, uma professora que foi presa e acusada de ter matado o namorado, no Natal de 2016, saiu em liberdade da cadeia, devido a um erro judicial.

Em junho voltou a dar aulas numa escola onde ninguém sabe do seu passado. A história desta mulher e do seu relacionamento intenso, que terminou com um pacto suicida, deixando o namorado morto num apartamento em Lisboa, é contada na edição de hoje do jornal Público. “Não constituo perigo para ninguém. Não sou nenhuma assassina. Os erros judiciários acontecem a toda a hora”, vinca a professora ao Público.

Esta mulher foi condenada a 17 anos de prisão, esteve presa dois anos, quatro meses e 13 dias, na prisão de Tires. Saiu em liberdade devido a um erro judicial que lhe diminuiu o tempo máximo de preventiva.

Resumindo, os juízes do tribunal da relação analisaram o recurso e mantiveram a pena de prisão. Só que modificaram algumas frases na redação dos factos dado como provados, sem ouvir a professora. Por lei eram obrigados a ouvi-la para qualquer alteração, para que esta se pudesse defender. O advogado da arguida recorreu e o supremo tribunal aceitou e anulou a decisão da relação. Não falando da culpabilidade da professora, explica o Público. Por essa razão o tempo máximo de prisão preventiva que era de oito anos e meio diminuiu para ano e meio.

Como entretanto já tinha passado esse novo prazo máximo de cumprimento da prisão preventiva, a professora teve de ser libertada. E como sempre recorreu sempre das decisões judiciais não tem cadastro. O registo criminal está limpo. Por isso pode voltar a dar aulas.

Namoro intenso e pacto suicida

O namoro nada pacífico durou cinco anos. Na véspera de Natal de 2016, montaram o cenário para que o homem pudesse morrer ajudado por ela. Como conta o Público, compraram gelo seco em enormes quantidades. Este gelo molhado com água liberta dióxido de carbono, uma junção que se for inalada em grande quantidade pode ser fatal. Além de que o gelo deita fumo. O casal acendeu também uma braseira.

Fizeram um pacto suicida, em que ela o ajudaria a morrer, mas não iria com ele. Assim fez, deixou-o morto no apartamento onde viviam, em Lisboa e apanhou um táxi para Vila Nova de Gaia. “Estava desnorteada Fugi porque matei a pessoa de quem mais gostava”, disse ao diário. Por causa da braseira o apartamento incendiou-se e a polícia e bombeiros foram chamados ao local. A professora já lá não estava. Só o namorado morto.