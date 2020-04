Os cinco suspeitos da morte do jovem cabo-verdiano encontravam-se detidos desde janeiro

Prisão domiciliária para dois suspeitos da morte de Giovani Rodrigues

Ana B. Carvalho

Dois dos cinco suspeitos da morte do estudante Giovani Rodrigues, em Bragança, passaram para prisão domiciliária, avançou a TVI este domingo.

Com idades entre os 22 e os 35 anos, os cinco suspeitos da morte do jovem cabo-verdiano encontravam-se detidos em prisão preventiva desde janeiro deste ano, com acusação de homicídio qualificado.

A 18 de janeiro, o tribunal sustentou que a decisão, em síntese, “se traduz na afirmação da existência de fortes indícios da prática, por cada um dos arguidos, em coautoria material e concurso real, de quatro crimes de homicídio qualificado, um dos quais consumado, sendo dele vítima Giovani Rodrigues, e os restantes três na forma tentada”, relativos às agressões aos outros três elementos do grupo de cabo-verdianos.



Segundo o tribunal, não foi “apurado qualquer indício no sentido de os factos praticados pelos arguidos terem sido determinados por ódio racial ou gerado pela cor, origem étnica ou nacionalidade das vítimas”.

A morte de Giovani Rodrigues, que tinha chegado a Bragança há pouco mais de um mês para estudar na escola de Mirandela do Instituto Politécnico de Bragança, motivou reações institucionais e populares de Portugal e Cabo Verde.



Os apelos à Justiça e à não violência motivados pela morte do jovem traduziram-se também em marchas de homenagem em vários países do mundo.



Luis Giovani dos Santos Rodrigues tinha 21 anos e chegara a Portugal há menos de dois meses para estudar. Natural de Mosteiros, na ilha do Fogo, em Cabo-Verde, tocava piano na Igreja desde criança, juntamente com dois amigos com quem havia formado uma banda de música tradicional cabo-verdiana. Foi espancado e encontrado caído nas ruas de Bragança.







