Primeiro-ministro português dá a entender que Marcelo Rebelo de Sousa será reeleito

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouviu esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, sugerir que será reeleito nas presidenciais de 2021, e em seguida afirmou: "Cá estaremos todos".

"Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", declarou o chefe de Estado com António Costa perto de si.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma visita com o primeiro-ministro à Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal, depois de ouvir António Costa remeter uma nova visita conjunta a esta fábrica para "o primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente da República", sugerindo que irá recandidatar-se e será reeleito.

"Há pouco foi-nos lançado o desafio que da próxima vez deveríamos aproveitar para partilhar com os colaboradores da Autoeuropa uma refeição no refeitório. Como não há duas sem três, cá devemos voltar outra vez", disse o primeiro-ministro de acordo com o Diário de Notícias.

O primeiro-ministro avançou então "uma data simbólica" para a terceira visita em conjunto: "A terceira data é óbvia, é no primeiro ano do segundo mandado do senhor Presidente, faço-me desde já convidado", disse, então, Costa.

Ainda assim, o Governo recebeu algumas críticas indiretas do Presidente pela transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco antes da conclusão da auditoria. Segundo o Diário de Notícias, afirmou que "é politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de se conhecer as conclusões de uma auditoria ou a auditoria ser concluída dias antes de o Estado assumir responsabilidades".

"Há uma auditoria que tinha sido anunciado que estaria concluída em maio deste ano, respeitando a 2000-2018, para os portugueses não é indiferente cumprir compromissos com o conhecimento exato do que se passou num determinado processo ou cumprir compromissos e mais tarde vir a saber como é que foi esse processo até 2018", clarificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Com Lusa

