Primeiro foi a crise, depois a fome!

Sérgio FERREIRA BORGES

A crise abateu-se de forma repentina, lançando milhões de portugueses na mais penosa miséria, fustigados pela fome. E ainda agora estamos no princípio. À fome, vai juntar-se o frio de um impiedoso Inverno, com as contas da energia em escalada.

O poder de compra levou um sumiço, arrastado pela inflação que o Governo não consegue travar. Diga-se, no entanto, que é uma inflação que dilacera praticamente toda a União Europeia e o Reino Unido.

Estamos perante um quadro de dumping social que não tem a ver exclusivamente com as deficitárias relações laborais.

O executivo de António Costa antecipou algumas medidas de auxílio às famílias, com subsídios extraordinários que já estão a ser pagos este mês. Mas a dimensão da crise depressa provou que essas ajudas são insuficientes.

Os preços dos bens essenciais são diariamente agravados, na maior parte das vezes, sem qualquer tipo de justificação plausível. Falamos só dos supermercados, porque nos restaurantes tudo é muito pior, com agravamentos da ordem dos 30 e 40 por cento, num mês.

Os combustíveis, que estão na origem deste imenso descontrole, sobem quase todas as semanas. De vez em quando, os preços também descem, mas em valores insuficientes para compensar os agravamentos. É o que acontece esta semana, com uma descida de seis cêntimos, incapaz de disfarçar o agravamento cumulativo de 20 cêntimos, registado, nas duas semanas anteriores.

As empresas queixam-se constantemente destes agravamentos que consideram insuportáveis. Algumas ameaçam mesmo encerrar a actividade, enquanto outras, em tom mais suave, falam na imperiosa necessidade de reduzir custos, o que significa sempre debastar os seus quadros de pessoal. Isto é, despedir trabalhadores.

Estamos perante um quadro de dumping social que não tem a ver exclusivamente com as deficitárias relações laborais. Implica também uma crise no rendimento das famílias que, inevitavelmente, conduz à fome.

Esta semana, a imprensa produziu abundante noticiário sobre os roubos de bens essenciais, nos supermercados, um fenómeno com mais incidência nas regiões metropolitanas de Lisboa e Porto. O assunto ganhou uma tal dimensão que foram colocados alarmes, em produtos como as latas de atum, o azeite, os congelados e o bacalhau. Neste sector, a inflação em Setembro atingiu os 17 por cento.

Sem os apoios sociais, 4,4 milhões de portugueses já estariam a viver abaixo do limiar da pobreza, fixado num rendimento de 554 euros mensais. Mas as ajudas estatais foram insuficientes para retirar da miséria quase dois milhões de portugueses.

Tudo isto está a gerar uma onda imensa de críticas ao Governo, centralizadas na pessoa do Primeiro-Ministro. António Costa tem de reagir, sobretudo com novas medidas que ajudem os portugueses a ultrapassar este tsunami.

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

